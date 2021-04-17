عبدالناصر زيدان: لو أبويا عايش كان جاب مرتضى في شوال

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عبدالناصر زيدان لـ خالد الغندور أبعد عني أحسنلك

عبر الإعلامي عبدالناصر زيدان عن غضبه تجاه شريف إكرامي، موضحا الموقف المُحرج الذي وقع فيه مع الجماهير، بعد تواصله مع والده والذي أكد له أن شريف لن يترك الأهلي، إلا لو أحترف بالخارج، وهو ما قام بتوصيله للجمهور.

عبدالناصر زيدان يصف الأعلامي أحمد جمال بالطيشة

ووجه زيدان خلال حواره ببرنامج العرافة المُذاع على قناة القاهرة والناس والذي تقدمة الإعلامية بسمة وهبة، إنتقادا حادا للإعلامي أحمد جمال الإعلامي بقناة الزمالك، قائلا" ماينفعش يقعد طيشة قدام ناس بتغلط فيا ومايردش".

فيما عبر عن حزنه تجاه الإعلامية مي حلمي، بسبب ما مرت به مع زوجها السابق، مشيرا إلى أنها يجب أن تلتزم الصمت، لكي تتجاوز هذه المحنة، ناصحا إياها " الصمت من ذهب".

ووجه زيدان تحية شكر وعرفان لوالده والذي كان سبب أساسي لوصوله لهذا المكان، متابعا" لو ابويا عايش كان جاب مرتضى في شوال". وأشار إلى أن خالد الغندور لم يكن عضو في نادي الزمالك، ومع ظهور صورته في الأستديو قام بالإعتراض قائلا" ماينفعش صورته تظهر وانا موجود ممكن أسيب الاستديو وامشي.

ووجه زيدان رسالة صارمة لخالد الغندور قائلا" ابعد عنى احسنلك"

ويعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.