نسل الأغراب الحلقة 5.. أمير كرارة يبرح مي عمر ضربًا

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استهلت الحلقة الخامسة من مسلسل نسل الأغراب، بغضب غفران الغريب -أمير كرارة- بعد علمه بمقابلة زوجته جليلة -مي عمر- بزوجها السابق وابن عمه عساف الغريب -أحمد السقا- و بدأت عيناه تنظر كالشرار.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل نسل الأغراب الحلقة الخامسة، الذي أثار حالة من الجدل الواسعة منذ عرض الحلقة الأولى.

أمير كرارة يصفع مي عمر على وجهها

انتقلت الأحداث إلى غرفة جليلة، حيث تتواجد هي وخادمتها وبدأت الأخيرة تلومها على مقابلتها لعساف، فدخل عليهم غفران وقطع حديثهما، وشد جليلة بعنف من ذراعها وسألها عن سبب مقابلتها لعساف وبدأ في ضربها بشدة وجاوبته جليلة ب "معرفش" واستمر في ضربها وصفعها على وجهها وأخذ يهددها بأن الدم سيطولها.

إدوارد يرتجف خوفًا من أحمد السقا

اجتمع علي -دياب- رئيس المباحث مع أخيه حسيب -إدوارد- ووالدته سلوى عثمان وتبادلا الحديث حول عساف وخوف حسيب بعد أن قام بتطليق جليلة منه فطمئنه علي بأنه بجانبه ولن يترك أذى يمس به.

دخلت عليهم هدير خادمة جليلة وأخبرتهم عن ضرب غفران لأختهم، فاتجهوا مسرعين نحو سراية غفران، وغضبوا عليه فأخبرهم الأخير بمقابلتها مع عساف فاندهشوا وسألوه عن مكانها، وصعدوا إلى غرفتها وبدأت تخبرهم عن سبب مقابلتها لعساف بأنها اشتاقت له ولاموها على فعلتها ونصحوها بعدم خراب بيتها.

أحمد السقا يرفض رقص نجلاء بدر له

دارت أحداث المشهد التالي بمنطقة غجر الزلط، وأخبرت دهب -نجلاء بدر- الغازية بكري -عماد زيادة- برفض عساف لرقصها له، وأخذت تلوم الأخير على تركه لها.

عادات مشاكسات عساف و خادمته فاطمة -ريم سامي- أثناء تناوله الطعام بسرايته، حتى قطع حديثهما دخول والدة علي عليهم، التي جاءت لتطلب من عساف أن يعيد والدة غفران إليه وهي ستحميه منه، فتمسخر الأخير على كلامها ورفض طلبها.

أحمد مالك وأحمد داش يقعان في حب ريم سامي

عاد حمزة -أحمد مالك- إلى الطريق الذي قابل به فاطمة ليسأل عن مكانها فأخبرته إحدى السيدات بأنها تخدم بسراية "عساف الغريب"، فانصرف غاضبًا، ومن ثم جاء بعده أخيه سليم -أحمد داش- ليسأل هو الأخير عنها.

نجلاء بدر تخبر أحمد السقا بقصة غجر الزلط

اتجهت الغازية دهب إلى سراية عساف مرة أخرى لتشكره على ما فعله معها أمس، وبدأت تروي له قصة غجر الزلط مع غفران، وخلاف الأخير بوعده لهم بتمليكهم الأرض.

والدة عماد زيادة تحرضه على قتل أحمد السقا

طلبت والدة بكري منه أن يعيد لها أختها التي يحتجزها عساف الغريب، وأخبرته بأن هذا الأمر لن يتم إلى بالدم، مشيرة إلى قتل عساف، ولكنها لا تعلم أن ابنها بكري اجتمع مع عساف ضد غفران الغريب.

علم حمزة وسليم بضرب غفران لجليلة، فاتجهوا إليه غاضبان ليسألوه عن السبب فبدأ في تأنيبهم وأخبرهم بما فعلته، فالتزموا الصمت.

المواجهة الأولى بين أحمد السقا ومحمد جمعة

اتجه نيماري -محمد جمعة- لأخيه الأصغر عساف، وبدأ الأخير يلومه بعد أن تركه هو وأخته بالسجن وعمل مع غفران، فأخبره بأن أخته مريضة بالقلب وطلب منه أن يسامحها ولكنه رفض.

ذهبت جليلة إلى بيت أخيها العمدة حسيب لتهدأ عنده بعد مشاجرتها مع زوجها غفران، فرحب بها وسألها عن علم غفران بمجيئها فجاوبته بعدم علمه.

أحمد السقا يعثر على والدة أمير كرارة

انتهت أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 6 بزيارة محمد درويش أخو أحمد درويش -الذي ترك عساف والدة غفران عنده- لعساف الغريب وإخباره أن والدة غفران لديه وبصحة جيدة.