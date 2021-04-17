/627472/عبدالناصر-زيدان-شيكابالا-يغوي-جمهور-الزمالك-بكره-الفريق-المنافس

قال الإعلامي عبدالناصر زيدان، أنه لم يقم بالتنمر على شيكابالا مثلما أدعى البعض، موضحا أنه من أكثر الاعبيين الموهوبين في تاريخ مصر.

وأضاف زيدان خلال حواره ببرنامج العرافة المُذاع على قناة المحور، والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أن شيكابالا كان يغوي جمهور الزمالك بكره الفريق المنافس، وهذا أمر غير مقبول.

عبدالناصر زيدان يعتزر لشيكابالا

ومع مطالبة الأعلامية بسمة وهبة له بالإعتزار لشيكابالا، أكد زيدان أنه ليس لديه أي مانع لكي يعتزر له، لأنه لم يقم بأي إساءة.

ويعتبر برنامج “العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.