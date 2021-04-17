رسالة خاصة من عصام الحضري لـ«علي لطفي» قبل ساعات على القمة.. ماذا قال ؟

/627473/رسالة-خاصة-من-عصام-الحضري-لـعلي-لطفي-قبل-ساعات-على-القمة-ماذا-قال

وجه عصام الحضرى، حارس المنتخب الوطنى الأسبق، رسالة خاصة لعلى لطفى، حارس مرمى النادي الأهلي، قبل ساعات على مواجهة الزمالك في القمة 121 المقرر لها غدا الأحد على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز .

وكتب الحضري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "كل الدعم لعلي لطفي أنت قدها يا بطل وبالتوفيق إن شاء الله يا نجم".

جاء ذلك بعدما تأكد غياب محمد الشناوي حارس الأهلي الأساسي عن اللقاء، بسبب إصابته بفيروس كورونا، بعد أن أجرى مسحة أخيرة خلال الساعات الماضية وجاءت نتيجتها "إيجابية"، ليتأكد غيابه عن اللقاء .

أرقام علي لطفي

جدير بالذكر أن علي لطفي انضم للأهلي فى يناير 2018، شارك خلالهم فى 14 مباراة، وخرج بشباكه نظيفة فى 11 مباراة، واستقبلت شباكه 8 أهداف .

وتلقى الأهلي هزيمتين في وجود علي لطفي، الأولى كانت أمام الاتحاد السكندري فى موسم 2018، حيث خسر الأحمر حينها بأربعة أهداف مقابل ثلاثة للفريق الأحمر، والثانية كانت أمام فيتا كلوب فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا موسم 2019 فيما تعادل الأهلي مع بيراميدز سلبياً موسم 2020، في وجود علي لطفي حارساً لمرمى الأهلي.