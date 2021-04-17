عاجل.. هشتاج الاختيار 2 ترند رقم 1 على تويتر تزامنًا مع الحلقة الخامسة

جدة - نرمين السيد - ويعرض مسلسل "الاختيار 2" على قناة ON فى التاسعة والنصف مساءً وهو أحد الأعمال التى تمت إنتاجها فى خدمة القضايا الوطنية المصرية ضمن مهمة القوة الناعمة.

وحقق العمل فى الأيام الماضية مشاهدة قوية ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم، وهو من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكيىن وسيناريو هانى سرحان ومن إنتاج شركة سينرجى وإخراج بيتر ميمى.