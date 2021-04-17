- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - ويعرض مسلسل "الاختيار 2" على قناة ON فى التاسعة والنصف مساءً وهو أحد الأعمال التى تمت إنتاجها فى خدمة القضايا الوطنية المصرية ضمن مهمة القوة الناعمة.
وحقق العمل فى الأيام الماضية مشاهدة قوية ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم، وهو من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكيىن وسيناريو هانى سرحان ومن إنتاج شركة سينرجى وإخراج بيتر ميمى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. هشتاج الاختيار 2 ترند رقم 1 على تويتر تزامنًا مع الحلقة الخامسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.