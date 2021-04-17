حفاظاً على الأرواح .. الإنجيلية تحتفل رسميا بعيد القيامة فى الهواء الطلق

وقال يوسف إدوارد، المنسق الإعلامى للاحتفال: "بناءً على توجيهات رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر تقرر الاحتفال بعيد القيامة المجيد بالساحة المفتوحة بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، بحضور عدد من السادة الضيوف والمهنئين من قيادات ورموز الدولة المصرية، وذلك للحفاظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب توفرها لمواجهة انتشار فيروس كورونا، على أن يتم نقل الاحتفال على الهواء مباشرة عبر القنوات المحلية والإقليمية والدولية، ونصلِّىمعًا أنْ يمنحَنا الربُّ نجاةً من عنده، حتى نجتازَ معَ كلِّ إخوتِنا فىالإنسانيةِ هذهِ الأزمةَ".
وأضاف إدوارد أن برنامج الاحتفال يضم مجموعة من الترانيم لفريق "الحياة الأفضل"، وكلمة راعى الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة القس يوسف سمير، وفقرة موسيقية مع المايسترو ناير ناجى، وكلمة الاحتفال للدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.
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