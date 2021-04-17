لعبة نيوتن الحلقة 5.. مؤنس ينقذ هنا فى أمريكا ويعدها بفرصة عمل

جدة - نرمين السيد - انتهت الحلقة الرابعة من مسلسل لعبة نيوتن على قيام "حازم"، محمد ممدوح بقتل "شاهين" الذى قام بتدمير مشروع المنحل الخاص به، بطريقة غريبة عن طريق رشه محلول تسبب فى تجمع النحل عليه حتى مات من كثرة لدغات النحل.





وتبدأ الحلقة الخامسة بهروب "حازم" بسيارته من مكان المنحل الذى شهد جريمة القتل، ليعود هاربا إلى منزله بحثًا عن والده، ثم يخلد للنوم.

وتستمر الأحداث، والتواصل بين بيج زي وهنا التى تذهب إلى القسم لكى تسترد الباسبور الخاص بها لتلتقى هناك بمحمد فراج فى دور الشيخ "مؤنس" محامى مصرى يمتلك مطعم فى أمريكا والذى يتعرف عليها ويعدها بإيجاد فرصة عمل لها.

إلا أنها تتعرض لأزمة صحية بسبب الحمل ويصحبها "مؤنس"، إلى أحد المستشفيات والتى تعرف أنها حامل فى ولد.

في حين يحاول "حازم" ان يسلم نفسه إلى الشرطة بعدما تسبب فى مقتل "شاهين" إلا أنه يغير وجهة نظره، ويعود إلى الأرض فى محاولة للبحث عن جثة شاهين، ليفاجئه "سيد رجب" المشترى الجديد للأرض المقام عليها مشروع "المنحل"، "لتنتهى أحداث الحلقة الخامسة.