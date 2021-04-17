صور.. عزاء الكاتب الراحل مكرم محمد أحمد بمؤسسة الأهرام

جدة - نرمين السيد - وشارك فى عزاء مكرم محمد أحمد، ظهر اليوم، الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمهندس عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وضياء رشوان نقيب الصحفيين وعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام.

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