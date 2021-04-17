الاختيار 2 الحلقة الخامسة..سقوط أول شهيدين من الشرطة فى فض اعتصام رابعة

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سقط أول شهيدين من قوات الشرطة تزامنًا مع بدء فض اعتصام رابعة، حيث سقط الملازم أول محمد محمد جودة، بعد إصابته بطلق نارى من قبل التنظيمات الإرهابية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل سقوط أول شهيدين من الشرطة فى فض اعتصام رابعة، الذي راح ضحاياها العديد من ضباط الشرطة وسط تخريب الجماعات الإرهابية في جميع محافظات القاهرة.

سقوط أول شهيدين من الشرطة في فض اعتصام رابعة

استهلت أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 5، ببدء فض اعتصام رابعة، حيث نادى أحد الضباط فى اللاسلكى بسقوط الضابط محمد جودة، ويليه الضابط شادى مجدي خلال فض الاعتصام، فى فض اعتصام رابعة العدوية، حيث كان يعتلى إحدى المدرعات، ممُسكًا مكبر صوت، مناديًا فى المعتصمين بالمغادرة من طريق الخروج الآمن، لتباغته رصاصة الغدر، ويلقى ربه شهيدًا.

داهمت القوات الإرهابية العديد من الكنائس والمساحد والمدارس بمختلف محافظات القاهرة، تزمنًا مع فض اعتصام رابعة الذي حوله الجماعات الإرهابية إلى حرب بين المواطنين.

الجدير بالذكر، أن مسلسل الاختيار 2 من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، والفنان أحمد مكي، إياد نصار،أسماء أبو اليزيد، والفنان الراحل هادي الجيار، بشرى، إنجى المقدم، ، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.