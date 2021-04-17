/627475/حسام-المندوه-تقييم-العملية-التعليمية-غير-مرضى-وأملك-الحلول

تحدث عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، حسام المندوة، عن عدد من الملفات السياسية والاجتماعية، خلال حواره مع مدير تحرير موقع دوت الخليج الإخبارى، محمود فايد.

حسام المندوه: غياب حالة الجذب فى المحتوى التعليمي سبب فى التقييم السلبي

وقال عضو مجلس مجلس النواب، حسام المندوه:” رغم تطور العملية التعليمية فى مصر، إلا أن حالة الجذب والتشويق لدى الطالب غائبة، وهذا من خلال إجراء دراسة وتقييم مع عدد من الطلاب”.

حسام المندوه: ردود الفعل حول العملية التعليمة غير مرضية

وتابع عضو مجلس النواب، عن دائرة بولاق، حسام المندوه:” قدم وزير التربية والتعليم، طارق شوقى، منصات إعلامية وإلكترونية كبيرة، ولكن هناك مشكلة، إننا عندما نقابل الطلاب على الأرض، تأتى الردود حول تقييم العملية التعليمية غير راضية”.

وأضاف عضو مجلس النواب، حسام المندوة:” أرى أنه من الضرورى أن تكون هناك حالة من الإبهار البصرى، إذ لابد من مشاهدة المادة التعليمة بشكل يمتع الطالب.

وقال عضو مجلس النواب، حسام المندوة:” لدي فكرة تأتى داخل فلاشة تتضمن محتوى دراسى يتم تناوله بشكل ممتع للطلاب، حيث أننى رأيت أن تقديم المعلومات بشكل جاف إلى الناس، لن يأخذ قيمته، ولكن إذا حاولنا أن نأتى بالمعلم ويرتدي رداء الفلاح المصرى، ونقوم بإجراء مشهد تمثيلى، أمام الطالب، ويمارس ما يقوله نظريًا بشكل عملي، ستكون هنا الاستفادة أكبر، حيث أنه سيتحقق الربط الذهني.

واستكمل عضو مجلس النواب، حسام المندوه:” هذا الأمر سيحقق حالة من الجضب لدى الطالب، ولابد أن يكون للمعلم قدرة على الجذب، والدولة المصرية تسعى جاهدة للاستثمار فى التعليم بشكل إيجابي”.