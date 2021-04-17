/627476/حسام-المندوه-يفجر-مفاجأة-تطوير-التعليم-مش-مسئولية-الوزير

حسام المندوه، عضو مجلس النواب، فجر العديد من التصريحات والرؤى المهمة خلال اللقاء الذى دار بينه وبين مدير التحرير محمود فايد، حول تطوير العملية التعليمية وتحديثها.

وقال عضو مجلس النواب، حسام المندوه:” مشاكل العملية التعليمية لا تقع فقط على الوزير طارق شوقى، إنما هو أمر مشترك ومتشابك، حيث إنه لا نجاح للعملية التعليمية، دون المجتمع المدنى، وأيضًا مختلف الوزارات الأخرى التى من شأنها توفير كل المستلزمات الضرورية من أجل إنجاح العملية التعليمية.

حسام المندوه: الوزير غير مسئول على العملية التعليمية بشكل كامل

وتابع عضو مجلس النواب، عن دائرة بولاق الدكرور، حسام المندوه، قائلًا:” لابد أن تكون هناك آلية جديدة لمسألة التقييم فى مصر، بالنسبة للطلاب اللذين تمكنوا من الوصول إلى أعلى الدرجات فى الفصول الدراسية، إذ لابد للحاصل على نسبة 97% أو 96% على مهارات مميزة.

حسام المندوه: لابد من تطبيق المادة النظرية عمليًا

وأضاف عضو مجلس النواب، حسام المندوه:” نطمئن على نتيجة العملية التعليمية من خلال وجود جدوى لها على الأرض، إذ لابد أن يكون التنفيذ على أرض الواقع ونراه بأعيننا، ومن هنا نطمئن لوجود موارد.

واستكمل عضو مجلس النواب، حسام المندوه:” المنهج المناسب والقوى نطبقه فى المجتمع، ولابد من تطبيق ما ندرسه نظريًا، حتى تحدث حالة للتعلم الحقيقي.

ودعا عضو مجلس النواب، حسام المندوه، على ضرورة أن يتأنى وزير التربية والتعليم طارق شوقى فى بعض الأمور، خاصة ما يتعلق بالمعلم، وأيضًا المنهج الذى يجب أن يكون قابلًا للتطبيق.

وتسائل عضو مجلس النواب، حسام المندوه، خلال ندوة فى موقع دوت الخليج الإخبارى، هل من المقبول أن تكون هناك مدرسة لا يوجد بها مياه، أو غياب لعناصر التهوية، إذ تعد كلها أمور مساعدة وأساسية للعملية التعليمية”.