الاختيار 2.. مذبحة كرداسة تجرد من الإنسانية والرحمة

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مسلسل الاختيار 2 الحلقة الخامسة، شهدت الأحداث على مذبحة كرداسة، التي أسفرت عن استشهاد نحو 14 ضابط من رجال الشرطة على رأسهم مأمور قسم شرطة كرداسة ونائبه.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل الاختيار 2 الحلقة الخامسة، ومحاولة أشرف عبد الباقى الذي كان يجسد شخصية اللواء محمد جبر مأمور قسم كرادسة صد الهجوم على قسم شرطة كرداسة من قبل العناصر الإرهابية الذين خرجوا للإنتقام من ضباط الشرطة، تزمنًا مع فض رابعة.

مذبحة كرداسة في مسلسل الاختيار 2

حاصرت مجموعة من الجماعات الإرهابية قسم شرطة كرداسة للإنتقام من الضباط بطريقة وحشية، وذلك في ظهر يوم الرابع عشر من أغسطس 2013، بعد دقائق قليلة من تمكن قوات الأمن بوزارة الداخلية من فض اعتصامى رابعة والنهضة، وبدأت القذائف “آر بى جى” في التوجه ناحية القسم، وأشعلت النيران فى عدد من سيارات الشرطة أمام مقر المبنى، وقتل أحد أفراد الشرطة خارج القسم.

بدأت أحداث مذبحة كرداسة رويدا رويدا والتي كانت أشبه بمشهد تمثيلي دموي متجردا من المشاعر الإنسانية، حيث اقتحمت العناصر الإرهابية القسم ليحاول رجال الشرطة الصمود أمامهم، ليتحول المشهد إلى مجزرة دموية، راح ضحيتها مأمور قسم الشرطة العميد محمد جبر ونائبه عامر عبد المقصود، وحوالي 12 ضابطا وفرد شرطة وآخرين.

مشهد مذبحة كرداسة في مسلسل الاختيار 2

شهدت مسلسل الاختيار 2 الحلقة الخامسة تفاصيل مذبحة كرداسة، بعدما تمكنت العناصر الإرهابية من سحل الضباط المتواجدين داخل القسم وتجميعهم، حيث طلب الضابط عامر عبد المقصود القليل من المياه، لتعطيه إحدى السيدات مياه نار في مشهد قاسي معدوم من الإنسانية لتتعالى صرخاته.

الجدير بالذكر، أن مسلسل الاختيار 2 من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، والفنان أحمد مكي، إياد نصار،أسماء أبو اليزيد، والفنان الراحل هادي الجيار، بشرى، إنجى المقدم، ، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.