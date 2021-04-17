محافظ الدقهلية يتابع أعمال النظافة ورفع كفاءة الطرق بالمنصورة

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار اليوم السبت، الأعمال الجارية بأحياء شرق وغرب مدينة المنصورة ومراكز ومدن المطرية وشربين ونبروه ودكرنس وجمصة اليومية للوحدات المحلية، وذلك من خلال فرق النظافة والصيانة والتجميل وأعمال الكهرباء والمتابعة بهذه الوحدات لتحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يتم تنفيذ خطة المحافظة فى هذا الشأن والتى تنفذها الوحدات المحلية بنطاق المحافظة على فترات عمل "صباحية ومسائية" من خلال الفرق المشار إليها.





وأكد المحافظ، خلال الجولة استمرار متابعتة الشخصية يوميًا لتنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بالمراكز والمدن والأحياء ومتابعة النشاط اليومى لأعمال متابعة المشروعات التنموية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لتحقيق إرضاء المواطنين بنطاق المحافظة. كما قام المحافظ بجولة تفقدية بمدينة طنطا لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، داخل المحال التجارية ومدى التزام المحال بالتراخيص المحددة لهم، وذلك بحضور نائب المحافظ الدكتور أحمد عطا ورئيس حى أول طنطا عادل داوود ورئيس حى ثانى محمود عيسى. كما تفقد المحافظ أعمال الرصف الجارية بشارع 25 الجلاء، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف قبل 30 يونيو، وكذلك أعمال رصف كورنيش طنطا فى مرحلته الثالثة من كوبرى قحافة وحتى نهاية شارع الأشرف. ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء بتحرير محاضر المخالفين ورفع الإشغالات بالشارع والمتعدية على حرم الطريق العام والمتسببة فى عدم سيولة الحركة المرورية، كما وجه إدارة المرور باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، وخاصة فى محيط السيد البدوى. جدير بالذكر أن الجولة شملت تفقد شوارع البحر والنحاس والمحطة والمديرية والسكة الجديدة والجلاء وسعيد ومحب والحلو والكورنيش وبطرس وتوت عنخ آمون.

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