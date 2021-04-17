صور.. نشطاء يعيدون نشر اعترافات الإخوانى أحمد المغير بوجود سلاح فى رابعة

جدة - نرمين السيد - أعاد نشطاء وسائل التواصل الاجتماعى، نشر بوستات، الإخوانى أحمد المغير، التى اعترف فيها بوجود سلاح داخل اعتصام رابعة، وذلك قبل أن يحذفها نتيجة لما قال بسبب ضغط إخوانى عليه لـ "عدم الفضايح".





وقال الناشط أحمد سعيد "ده البوست اللى اتحذف بتاع الواد الإرهابى أحمد المغير. البوست اتحذف غالبًا عشان جاله تعليمات مثلًا إنه يتلمّ وكفاية فضايح. هو كتب بنفسه إنه حذف البوست مُضطّر لكدة. أنا عمومًا احتفظت بسكرين شوتس عشان اللى حابب يشوف طبيعة اعتصام رابعة بعين واحد كان جواه - بعيد عن المُحن بتاع شمّامين الكُلّة - فماحدش هيقدر يزايد ع الواد ده أو ينكر إنه كان فى الاعتصام مثلًا". وتابع سعيد "ياريت لو تعرف حد بيقولك رابعة دى كان اللى فيها سلميّين وشايلين ورود حط البوست ده فى عنيه. الواد بيقول بعضمة لسانه إن الاعتصام كان مُسلّح بشكل قادر على صد الجيش والداخلية، وإن كان فيه إرهابيين على أعلى مستوى جاهزين لأى اقتحام.. شوية إرهابيين أوسخ وأقذر منهم ماشوفناش، والأقذر منهم اللى لِسّة بيدافعوا عنهم".

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