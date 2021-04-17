غدا.. انطلاق حملة تحصين الثروة الحيوانية فى 5 مناطق بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد اليوم السبت، تنفيذ الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الضأن والتى تنطلق غدا الأحد فى 5 مناطق بالمحافظة.





وقال مدير عام الطب البيطرى بالوادى الجديد الدكتور ناجى عوض إن لجان التحصين تنفذ أعمالها غدًا بمنطقة آبار البشندى بوحدة البشندى بمركز بلاط، وكذلك المناطق التى تخلفت عن التحصين بوحدة بلاط ومنطقة أولاد عبد الله بوحدة "تنيدة" التابعة لإدارة بلاط البيطرية مشيرًا إلى مواصلة أعمال الحملة بمنطقة بئر عبد العظيم بوحدة قرية "النهضة" ومنطقة الـ 400 بوحدة الفرافرة ووحدة الأمل بمنطقة الكفاح بدائرة الفرافرة البيطرية.

وأوضح أن لجان التحصين ضد مرض الجلد العقدى بمديرية الطب البيطرى وإداراتها الخمس فى (الخارجة وباريس وبلاط والداخلة والفرافرة) تواصل العمل ليلًا ونهارًا لتحصين الماشية ومنع انتشار المرض، مناشدًا جميع المربين للماشية عدم التأخر والتقاعس فى تقديم المواشى للجان التحصين حتى يجرى الانتهاء سريعًا من أعمال التحصينات.

وأكد أن الإدارات البيطرية بجميع المراكز تقوم بتنظيم ندوات إرشادية للمواطنين للتوعية بالمرض وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه.