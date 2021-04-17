وقال مدير عام الطب البيطرى بالوادى الجديد الدكتور ناجى عوض إن لجان التحصين تنفذ أعمالها غدًا بمنطقة آبار البشندى بوحدة البشندى بمركز بلاط، وكذلك المناطق التى تخلفت عن التحصين بوحدة بلاط ومنطقة أولاد عبد الله بوحدة "تنيدة" التابعة لإدارة بلاط البيطرية مشيرًا إلى مواصلة أعمال الحملة بمنطقة بئر عبد العظيم بوحدة قرية "النهضة" ومنطقة الـ 400 بوحدة الفرافرة ووحدة الأمل بمنطقة الكفاح بدائرة الفرافرة البيطرية.
وأوضح أن لجان التحصين ضد مرض الجلد العقدى بمديرية الطب البيطرى وإداراتها الخمس فى (الخارجة وباريس وبلاط والداخلة والفرافرة) تواصل العمل ليلًا ونهارًا لتحصين الماشية ومنع انتشار المرض، مناشدًا جميع المربين للماشية عدم التأخر والتقاعس فى تقديم المواشى للجان التحصين حتى يجرى الانتهاء سريعًا من أعمال التحصينات.
وأكد أن الإدارات البيطرية بجميع المراكز تقوم بتنظيم ندوات إرشادية للمواطنين للتوعية بالمرض وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. انطلاق حملة تحصين الثروة الحيوانية فى 5 مناطق بالوادى الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.