وزير التعليم: نختبر حلولا متنوعة وأساليب تأمينية للثانوية العامة  



قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، إننا نختبر حلولا متنوعة وأساليب تأمينية للثانوية العامة.

وأضاف "شوقي"، ردا على تساؤلات حول الاختبار التقني لطلاب ثالثة ثانوي: كل المطلوب هو التواجد وتنفيذ التعليمات وإخطار مهندسي التطوير التكنولوجي بأى مشكلة لافتًا إلى أن الوزارة سوف تختبر بدائل كثيرة ونتعمد حدوث مشكلات للحصول على ادق تفاصيل الشبكات لضمان سير اختبارات مايو ويونيو بكفاءة ثم الامتحانات النهائية.

وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ٣ اختبارات تجريبية للثانوية العامة.

والاختبار الأول ينطلق غدًا الأحد وهو اختبارًا تقنيًا لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠ – ٢٠٢١.

ويعقد أيام 18 و20 و22 أبريل بجميع المدارس (عام- خاص- خدمات فيما عدا طلاب الدمج التعليمي.

ويهدف إلى التأكد من صلاحية التابلت ووصول التحديثات وحل أي مشكلات في الأجهزة عن طريق فريق الدعم الفني بالمديريات، وقياس كفاءة الشبكات الداخلية بالمدارس وخطوط الربط الفايبر.

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