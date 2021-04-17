لا تتعرضوا لأشعة الشمس.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية حول طقس الأحد 18 أبريل و6 نصائح هامة للمواطنين

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محمد سياف - ابو ظبي - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس الأحد الموافق 18 أبريل، مؤكدةً أن سوف تتعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة تتجاوز فيها درجات الحرارة حاجز الـ40 درجة، كما تزداد فرص سطوع الشمس خلال ساعات نهار الأحد، ولذلك قدمت الأرصاد 5 نصائح هامة للمواطنين، وجاءت هذه النصائح وفق ما يلي:

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية حول طقس الأحد 18 أبريل

عدم التعرض إلى أشعة الشمس إلا للضرورة، وفي حالة الخروج مضطراً يجب البحث عن الظل أو ارتداء قبعة واقية من الشمس.

يجب الإكثار من شرب العصائر والمياه الليلة.

يجب تأخير السحور قدر الإمكان.

عدم التواجد في أي مكان سيئ التهوية.

ارتداء ملابس واسعة قطنية.

ارتداء واقي الرأس.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه هناك فرص لتساقط أمطار رعدية على جنوب الصعيد بنسبة 30% وعلى فترات متقطعة، مع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد وجنوب الصعيد، كما يوجد أتربة عالقة على شمال البلاد حتى جنوب سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه بدايةً من الثلاثاء 20 أبريل سوف تشهد البلاد انخفاض كبير في درجات الحرارة مقارنة بحرارة الأحد، مع وجود فرص تساقط أمطار، وذلك وفق تقارير الأرصاد المرفقة بالخبر.