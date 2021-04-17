الاختيار 2 الحلقة الخامسة..فض رابعة وفضح أكاذيب الجماعة الإرهابية

/627478/الاختيار-2-الحلقة-الخامسةفض-رابعة-وفضح-أكاذيب-الجماعة-الإرهابية

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2 أحداث مثيرة وهامة، دارت حول تدخل قوات الأمن لفض اعتصام منطقة رابعة العداوية وميدان النهضة بالجيزة في 14 أغسطس 2013.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2، التي شهدت فض اعتصام منطقة رابعة العداوية وميدان النهضة، وكذلك حرق المباني والكنائس، فضلًا عن استشهاد البعض وسقوط القتلى.

نداء الدولة الأخير لفض الاعتصام

استهلت الحلقة بعرض ماحدث في محافظات مصر من خراب خلال تلك الأحداث ونداء الدولة الأخير بفض الاعتصام وتحكيم المعتصمين لعقلهم وإخلائهم المكان مع سلامة كل من سيستجيب لتلك الدعوة، ومناشدة الأهالي بالتزام البيوت وغلق الأبواب، ومن ناحية أخري يناشد قائدي الإخوان المعتصمين بالبقاء.

استشهاد المقدم شادي مجدي وملازم جودة

بدأ إطلاق النار والرصاص الحي من المعتصمين على قوات الأمن، وسقط ملازم جودة ومقدم شادي مجدي شهيدان، فردوا عليهم رجال الأمن، وبدأ سقوط 35 من المعتصمين، و4 من رجال الجيش والشرطة.

قتل مصطفى أبو سريع

طلب هارون -إسلام جمال- من صديقه ترك الاعتصام والذهاب، وفي ذات الوقت الذي يحاول فيه مصطفى أبو سريع إقناع أصدقائة بالذهب سقط قتيلًا.

الجماعات الإرهابية تهاجم قسم شرطة المنيا

تعرض قسم شرطة المنيا، حيث يتواجد الضابط زكريا يونس لهجوم من المعتصمين، وقاموا بإشعال النيران به.

أنصار الجماعات الإخوانية يحرقون الكنائس والمباني

أذاعت نشرة الأخبار عن ما فعله أنصار الجماعات الإخوانية من إشعال النيران بمحكمة أسيوط ومرسى مطروح وكذلك مركز شرطة بني سويف، فضلًا عن حرق الكنائس، كما أعلنت عن عدد القتلى والمصابين من المعتصمين، والذي بلغوا عددهم 56 قتيلًا و 625 مصابًا.

قائدي الإخوان يتخلون عن المعتصمين

انسحب قائدي الجماعات الإخوانية من رابعة بعد أن أقنعوا المعتصمين بضرورة البقاء والجهاد.

يوسف الرفاعي ينجح في القبض على العناصر الإرهابية

ظهر عدد من أنصار الجماعات الإخوانية أعلى العمارة وهم يلقوا بأنابيب الغاز على قوات الأمن، فنجح يوسف الرفاعي ضابط الجيش في إلقاء القبض عليهم.

استشهاد محمد عبد المنعم جبر

ومن ناحية أخرى، تعرض قسم شرطة كرداسة إلى هجوم كبير من قبل الجماعات الإرهابية، وحاول-أشرف عبد الباقي- محمد عبدالمنعم جبر مأمور المركز ومن معه من أفراد الشرطة التصدي له ولكن بات محاولتهم بالفشل، وطلب منهم أشرف الخروج ونطق الشهادة، ومن ثم هاجموهم أنصار الجماعات الإخوانية وأخذوا يسحلوهم على الأرض حتى سقطوا شهداء.

قوات الأمن نجحت في فض اعتصام رابعة

نجحت قوات الأمن بفض الاعتصام بالقوة مع استشهاد العديد من قوات الأمن وسقوط مئات القتلى والآف الجرحى، وبدأ باقي المعتصمين في الخروج رافعين علامة "رابعة".