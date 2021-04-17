/627479/حسام-المندوه-تطوير-البشر-أهم-من-الحجر-والمعلم-الحلقة-الأضعف

تحدث عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، حسام المندوه، خلال الندوة الحوارية الثرية فى موقع دوت الخليج الإخبارى فى العديد من الملفات الخدمية والتشريعية المهمة، وعلى رأسها ما يتعلق بالعملية التعليمية.

حسام المندوه يحدد عناصر العملية التعليمية

وقال عضو مجلس النواب، حسام المندوه:” عناصر العملية التعليمية تتكون من ثلاثة هما الطالب والمعلم،والمنهج، وأرى أن العنصر الأضعف هو المعلم، إذ يلزم تطوير وتحسين دوره من أجل مواكبته للتطور التكنولوجي، وتدريبه بشكل جيد حتى نصل لنتيجة مأمولة، ومواكبة التطور التكنولوجي”.

حسام المندوه: البشر أهم من الحجر

وأشار عضو مجلس النواب، حسام المندوه، إلى أنه من التركيز على البشر وتطوير دورهم للغاية خاصة فى المنظومة التعليمية، حيث أن البشر أهم من الحجر، وذلك فى إشارة منه إلى ضرورة التعلم على الرقمنة والأدوات التكنولوجية الحديثة، مضيفًا:” فكر الوزير جيد والمردود كذلك، ومن الضرورى النظر بعناية إلى حال المعلم فهو المتحكم فى تحديد قيمته، ولابد من تطوير أداءه بنفسه”.

وأكد عضو مجلس النواب، حسام المندوه، على أنه من الضرورى أن تكون البيئة التلعليمية للطالب مناسبة، لأنه أمر مهم ويتعلق بتحقيق أكبر قدر من الاستفادة.

وأشار النائب حسام المندوه، إلى أنه من الضرورى أن تكون ترجمة هذا الأمر من خلال تعريفهم بالمنهج، والكتابة الدورية، وأيضًا أكد على دور ولي الأمر، حيث يقوم بدور المتابعة”.

واستكمل عضو مجلس النواب، حسام المندوه حديثه:” وزير التربية والتعليم طارق شوقي، يرى أن ولي الأمر وجروبات الأمهات مصدر إزعاج للعملية التعليمية، وأنا أرى أنه لا مشكلة فى هذا الأمر، إذ أن للأمهات دور اساسي في العملية التعليمية، ويجب إدراك هذا الأمر.