وجيه أحمد عن مباراة الأهلي والزمالك:كل الديربيات في العالم تقام بحكام وطنيين

/627480/وجيه-أحمد-عن-مباراة-الأهلي-والزمالككل-الديربيات-في-العالم-تقام-بحكام-وطنيين

كشف وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام بإتحاد الكرة، عن أخر الإستعدادت قبل مباراة الأهلي و الزمالك المقرر إقامتها غدا في تمام التاسعة والنصف مساء على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري الممتاز، ومنها توفير سياراتين للبث.

وقال وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام: " هناك سيارتان لتقنية الفار في مباراة الأهلي و الزمالك ، حتى إذا حدث أي عطل لواحدة يمكن الاستفادة من الثانية، كما ستتواجد أكثر من 12 كاميرا في اللقاء حتى يتمكن المخرج من الإخراج بشكل جيد".

وتابع رئيس لجنة الحكام: " الجبلاية حرصت على تعيين طاقم حكام لتقنية الفار علىا مستوى متميز وكفاءة وخبرات عالية، من أجل تقديم المساعدة الكافية لمحمود البنا حكم الساحة على أفضل نحو ممكن من أجل الخروج من اللقاء بشكل مميز.

وأضاف وجيه "أشكر أحمد مجاهد على دعمه الكبير للتحكيم المصري، ولست قلقا على الحكام في مباراة الغد بين الأهلي و الزمالك، وأتمنى لهم كامل التوفيق في مباراة القمة، لأن إدارتها ليست حكرا على التحكيم المصري".

رئيس لجنة الحكام يكشف موقف مباراة الأهلي و الزمالك

وواصل : " نريد عودة هيبة الحكم المصري من جديد بعد أن تدهورت خلال الأوقات السابقة، و في كل دوريات العالم تقام الديربيات بحكام من نفس الدولة مثل إسبانيا وإنجلترا وغيرها، و الأداء التحكيمي المصري مميز للغاية لذلك يديرون أكبر المواجهات في البطولات الإفريقية".

وأختتم تصريحاته: : "أوجه نصيحطة لطاقم حكام الغد، ثقتنا فيكم كبيرة للغاية وتؤدون بشكل مميز، أطالب أن لا يخرج أي لاعب عن النص، و أطالب كل اللاعبين والمسؤولين و الأندية أن يتفرغوا للأداء بين قطبي الكرة المصرية وعدم النظر للحكام".

قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي

يذكر أن الزمالك دخل مباراة الأهلي بقائمة مكونة من : في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل

في خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - عبد الله جمعة

في خط الوسط الملعب: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بنشرقي

في خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري