مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 5..رومانسية العوضي مع ياسمين عبدالعزيز

/627481/مسلسل-اللي-مالوش-كبير-الحلقة-5رومانسية-العوضي-مع-ياسمين-عبدالعزيز

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة الخامسة استهلت الأحداث بدخول رجل ملثم متجهًا نحو غزل التي تجسد شخصيتها ياسمين عبدالعزيز لقتلها أثناء تواجدها في الفيلا التي أشتراها لها زوجها عابد تيمور الذي يجسده خالد الصاوي بالعين السخنة، لتتفاجأ بأنه الخديوي "أحمد العوضي".

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 5، التي كشفت العديد من الألغاز بعدما طرحها الجمهور على الساحة لمحاولة أحمد العوضي قتل ياسمين عبد العزيز.

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 5

تدور حالة من الصمت والذهول بين غزل و الخديوي، لن يفهم أحد منهم ما يحدث حتى يقطع الخديوي الصمت ويخبرها بأن عابد تيمور هو من أتفق معه على قتلها ولكن الخديوي لم يكن يعلم بأنها غزل، حيث أمر عابد من الخديوي قتل شخص ينافسة و مسبب له مشاكل قائلًا:" حد موترني، مضايقني، منرفزني، عايز رقبتة"، كما أكد عابد عليه عدم معرفة أي شخص بما يدور بينهم حتى رجالته، موضحاً له بأنه سيقوم بتنفيذ عملية القتل بنفسه مقابل ٢٠ مليون جنية من عابد .

وعندما كان الخديوي يكشف لعزل عن الأتفاق الذي دار بينة وبين عابد لقتلها قائلاً لها: " دي نمرة وبتتعمل علينا" ، ليفاجأ بعابد يرد عليه قائلاً:" لا لا مش نمرة ولا حاجة دا درس صغير"، حيث كان يراقبهم منذ دخول الخديوي الفيلا حتى نهاية حديثهم .

ينتقل المشهد لرجالة الخديوي الذين في أنتظاره حتى ينتهي من عملية القتل، ولكنة تأخر عليهم، ما يدفعهم للذهاب إليه ليكتشفوا سبب تأخيره، وهو مشاجرته مع عابد تيمور، وحينما وصلوا رجالته إلى الفيلا هرب الخديوي ورجالته ومعه غزل التي طلبت منه ألا يتركها مع زوجها عابد لشدة خوفها منه.

وخلال الأحداث، اتجه رجال الشرطة إلى بيت الخديوي للقبض على شقيقه مالك الخديوي الذي ضرب شاب و عاكس صديقته أثناء تواجده بإحدى الكابريهات .

مشهد رومانسي بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

وفي مشهد رومانسى غير متوقع، هرب الخديوي بغزل إلى مزرعته بعدما أخبرته أن ليس لديها أهل لكى تختبأ عندهم من زوجها وأنها إذا ذهبت لأي مكان أخر سيعثر عابد عليها بسهولة، ودار حوار بينهما داخل المزرعة أعربت فيه غزل عن خوفها أيضًا من الخديوي فهو يعتبر قتال قتله، وليس هناك دافع يجعله يدافع عنها و يعرض نفسه للمخاطرة مع عابد تيمور خاصة بعدما سحب عابد كل أموالها من البنك .

طمأن الخديوي غزل بأنه لن يكون مصدر أزي او خوف لها، فلو يريد قتلها كان فعل ذلك منذ فترة، كما ان الخصام اصبح بينه وبين عابد تيمور الذي أستخف بعقله وأستغله، فضلاً عن ان الخديوي يريد حمايتها ونيته خير من ناحيتها قائلًا لها: " الأيام بينا يا تشهد ليا، يا تشهد عليا".

ومن ناحية أخرى، يدبر عابر خطة لكي يعثر على زوجته غزل ويستردها غزل من الخديوي، حيث أمر بمقابلة رفعت الذي يعرف ان بينه و بين الخديوي عداوة بسبب علاقة الحب بين زوجة الخديوي رفعت منذ ٢٠ سنة، ويتفق معه على أن يبعت رجالته لمزرعة الخديوي ،ويرجع له شيء ملكه أخذه الخديوي منه دون أن يكشف لرفعت عن ماذا يكون الشيء.

وتنتهي أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة الخامسة بمشهد غامض، حيث تجلس نادين "دنيا عبدالعزيز" صديقة عزل مع عابد تيمور زوج غزل لتكشف له عن مكان عزل وانها في حالة أطمأنان بالتواجد مع الخديوي.