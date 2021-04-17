/627482/حسام-المندوه-السوق-متعطش-لخريجي-التعليم-الفنى-ولابد-من-تغيير-الصورة-الذهنية

أكد عضو مجلس النواب، حسام المندوه، على ضرورة تغيير الصورة الذهنية للمواطنين بشأن التعليم الفنى، وهو أمر مشترك لا يقع على وزارة التعليم فقط، وقد جرى نقاش مع وزيرة الثقافة حول هذا الأمر، حيث أنني أرى أن لديها قدرة على تغيير الصورة وطريقة التفكير، فالصنايعية لديهم دور كبير في التنمية.

حسام المندوه يؤكد على أهمية التعليم الفنى

وشدد النائب حسام المندوه، على أن التعليم الفنى دوره مهم، خاصة ما يتعلق بالسباكة والكهرباء والنجارة والتمريض، فهم عوامل أساسية للتنمية والتحديث.

حسام المندوة: الإعلام عليه دور مهم فى تغيير الصورة الذهنية للتعليم الفني

وتابع عضو مجلس النواب، حسام المندوه:” الإعلام عليه دور كبير، فى تغيير الصورة الذهنية، فالخريج من المدراس الفنية، لابد أن يتقن مهارة ما، حتى يعمل خاصة فى حالة تعطش السوق للفنيين والصنايعية، وبالتالى قانون الجودة للتعليم الفنى مهم جدًا من أجل ضمان جودة التعليم، وحتى نتمكن من وجود فنى فاهم وواعي.

وعن رفض مجلس الشيوخ لبعض التعديلات المتعلقة بقانون التعليم، أكد النائب حسام المندوه، على أن الغرفة الثانية لها رأى جدير بالاحترام، مشيرًا إلى أن القانون سوف يحال إلى البرلمان، وسيتم أخذ الدراسة والرأى الصائب فيه، مؤكدًا على أهمية الوقوف على عيوب الفكرة لمعالجتها”.