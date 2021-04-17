/627483/بيراميدز-يواصل-السقوط-ويتعادل-مع-غزل-المحلة-تفاصيل

حقق غزل المحلة تعادلا مثيرا مع بيراميدز في إطار منافسات الدوري الممتاز، بهدفين لكل فريق ، في المباراة التي أقيمت على ملعب غزل المحلة في إطار الجولة السابعة عشر، ليرفع الفريق السماوي رصيده للنقطة 27 ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، بينما رفع زعيم الفلاحين رصيده للنقطة 24 في المركز الحادس عشر.

وأحرز هشام بلحة هدف الفريق الأول لغزل المحلة بعد تسديدة من يمين منطقة الجزاء سكنت أسفل يمين المرمى، وتعادل دودو الجباس بعد كرة عرضية من جهة اليسار قابلها مهاجم الفريق برأسية من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت أعلى يسار المرمى. وسجل رولان هدف الفريق الثاني بعد كرة عرضية من محمد حمدي من جهة اليسار مرت من الجميع داخل منطقة الجزاء ليجدها دييجو رولان داخل الــ 6 ياردات والذي لم يجد صعوبة في اسكان الكرة للشباك الخالية، قبل أن يتعادل لاعب المحلة في الدقيقة 94. تشكيل بيراميدز أمام غزل المحلة ودخل بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: شريف إكرامي. خط الدفاع: أحمد أيمن - أحمد فتحي - أحمد سامي - محمد حمدي. خط الوسط: محمود حمادة - إسلام عيسى - إيريك تراوري - محمد فاروق - عبد الله السعيد. خط الهجوم: جون أنطوي. بدلاء بيراميدز أمام غزل المحلة أحمد الشناوي - عبد الله بكري - عمر جابر - طارق طه - محمود صابر - إبراهيم حسن - دودو الجباس - دييجو رولان.

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