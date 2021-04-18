تدشين كنيسة الملاك والأنبا أنطونيوس بهولندا

جدة - نرمين السيد - وعقب انتهاء صلوات التدشين صلى نيافته القداس الإلهى بمشاركة بعض الآباء الكهنة، وتم تدشين المذبح الرئيس على اسم الملاك ميخائيل، والأنبا أنطونيوس، والمذبح الجانبى على اسم الأنبا بيشوى.

كانت الكنيسة المذكورة ضمن برنامج زيارة قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى هولندا فى 2015، كما زارها مثلث الرحمات المتنيح البابا شنوده الثالث فى 2010، ودشن مذبحها الرئيس وقتها، قبل أن تخضع الكنيسة لتجديدات وتوسعة مؤخرًا.