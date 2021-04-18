ضياء رشوان : المصورون الصحفيون سيغطون مباراة القمة اليوم

جدة - نرمين السيد - تلقى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، مذكرة من الزميل مجدى إبراهيم رئيس شعبة المصورين الصحفيين قبل ساعات قليلة، بخصوص صعوبات تواجه قيام الزملاء أعضاء الشعبة بتغطية مباراة القمة غدا الأحد بين الزمالك والأهلى.





وقد قام النقيب بالتواصل فورا مع اتحاد الكرة والسيد مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة اللواء أشرف الجندى واللواء هشام أبو النصر نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الشرق، والمهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة، والمستشار هشام إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، وتم الاتفاق على السماح للزملاء المصورين الصحفيين بتغطية مباراة اليوم وفق نفس القواعد والعدد التى تتم بها تغطية مباريات الدورى والكأس المصريين. وستتولى شعبة المصورين بالنقابة التواصل مع وزارة الداخلية واتحاد الكرة لإبلاغهما بأسماء الزملاء الذين وقع الاختيار عليهم حسب الآلية المعتادة التى تضعها الشعبة.

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