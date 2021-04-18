اللهم أعنا .. دعاء مفتى الجمهورية فى اليوم الخامس من رمضان

جدة - نرمين السيد - قدم الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، الحلقة الخامسة من برنامج اللهم أعنا، على الراديو 9090 اليوم الجمعة.



جدة - نرمين السيد - قدم الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، الحلقة الخامسة من برنامج اللهم أعنا، على الراديو 9090 اليوم الجمعة. ودعا الدكتور شوقى علام :"اللهم اجعل نبينا صلى الله عليه وسلم لنا قدوة وكما حسنت خلقنا فحسن به أخلاقنا".

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