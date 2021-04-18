صور.. علاء عابد: يدعو المصريين لزيارة متحف الحضارة

جدة - نرمين السيد - أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن ما شاهده اليوم بمتحف الحضارة يدعو للفخر والعزة، ويؤكد على عظمة مصر وتاريخها العريق، حيث ضم المتحف قاعات عرض لملوك وملكات مصر، والذين يمثلون تاريخ كبير من الحضارة المصرية.





ووجه رئيس لجنة النقل والمواصلات الشكر لوزير السياحة والآثار الدكتور خالد عنانى، على توجيهه الدعوة لأعضاء مجلس النواب والإعلاميين والسياسين لزيارة متحف الحضارة المصرية اليوم، مؤكدا على مدى استمتاعه بأنه لأول مرة يكون وجها لوجه مع هؤلاء الملوك والملكات الذين حكموا بنور المعرفة وعلموا العالم الطب والهندسة والحسابات والبناء، لافتا إلى أن مصر دائما تستحق أن تكون فى المقدمة.

وأضاف النائب علاء عابد، أنه من المتوقع تشهد مصر خلال الأشهر القليلة المقبلة تدفقًا سياحيًا كبيرًا من مختلف سياح العالم لزيارة جميع المحافظات والمدن والمناطق السياحية والأثرية، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أحدث نقلة كبيرة فى التعامل مع الآثار المصرية.

وأشار إلى أن الحدث العالمى الذى تابعه العالم كله وهو نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى لمتحف الحضارة لن ينسى من ذاكرة العالم.

ودعا علاء عابد المصريين، لزيارة المتحف لمشاهدة والاستمتاع بتاريخ الأجداد، كما دعا السياح العرب والأجانب لزيارة مصر، وزيارة متحف الحضارة المصرية ومشاهدة عظمة الأجداد ليعرفوا التاريخ العظيم لمصر وما يبذله المصريين من جهد لاستعادة أمجادهم، وإظهار حضارتهم وتاريخهم أمام العالم كله.

ولفت إلى أن المتحف المصرى للحضارة هو أكبر متحف فى العالم يضم هذا العدد من المومياوات الملكية، ولا يوجد دولة بالعالم لديها هذا الكم من الحضارة والتاريخ ونحن فى انتظار إنجاز جديد وعظيم وهو المتحف المصرى الجديد.