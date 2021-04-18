تحذير للمواطنين من ارتفاع درجات الحرارة وسقوط أمطار على بعض المحافظات

تتعرض مصر والمحافظات إلى ارتفاع شديد في درجات الحرارة بداية من يوم السبت وحتى يوم الاثنين على أن تنخفض درجات الحرارة من يوم الثلاثاء وذلك فقدد تصل درجة الحرارة بالقاهرة إلى 45 والإسكندرية 40 درجة والمنصورة 42 درجة، وطنطا 41 درجة، ويجب الابتعاد عن أشعة الشمس وقت الظهيرة، بدء من اليوم وحتى ثلاث أيام متتالية وقد تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية، في ارتفاع تدريجي يومي الأحد والاثنين حيث يسود طقس مرتفع الحرارة على معظم المحافظات وقد حذر رئيس مركز تغيير المناخ محمد علي فهيم بوزارة الزراعة أنه بسبب تعرض مصر لظاهرتين في آن واحد قد ترتفع درجات الحرارة أثناء النهار.

تحذير هام من رئيس مركز تغيير المناخ

وقد أوضح سيادته بضرورة الابتعاد عن الشمس في وقت الظهيرة حيث أن أشعة الشمس تخترق سمك أقل من الغلاف الجوي والأشعة الشمسية قصيرة الموجة وقوية مما يجعلها تتركز على مساحة أقل وذلك يعزز من خطورتها على الإنسان خصيصا وقت الظهيرة وأثناء الصيام، فقد حذر بعدم الخروج من المنزل ألا للضرورة القصوى ويجب تناول الماء بكثرة والسوائل بعد الإفطار، وخفض المجهود البدني وارتداء الملابس القطنية البيضاء، وعدم تناول المشروبات التي تحتوي على كافيين ومنبهات حتى لا تخرج السوائل من الجسم، وتناول الخضروات والفواكه.

ارتفاع درجات الحرارة وسقوط أمطار رعدية

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود طقس الأحد حار نهار وسقوط بعض من الأمطار الرعدية على محافظات الصعيد، ودرجات الحرارة على شمال الصعيد الكبرى 40 والصغرى 23، وجنوب الصعيد الكبرى 41 والصغرى 23 والأمطار الرعدية بنسبة 30% على أقصى جنوب الصعيد، على أن تنخفض درجات الحرارة بدء من يوم الثلاثاء وتصل 32 درجة نهارا وفي الليل 16 درجة مئوية، ويستمر الانخفاض حتى نهاية الأسبوع، كما أوضح الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام هو أعلى درجات الحرارة خلال عام 2021 وتصل إلى 43 درجة مئوية، ويجب لمرضى الضغط والسكر تناول المزيد من السوائل قبل السحور وعدم التعرض لأشعة الشمس وعدم الخروج من المنزل أثناء ارتفاع درجات الحرارة، وعدم السفر بالسيارة أثناء فترة الظهيرة.