انت الان تتابع تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي ابريل 2021- المصرية للاتصالات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي المصرية للاتصالات ابريل 2021 قد لاقت عمليات بحث مستمرة على “Google” في الأيام السابقة، حيث قد أعُلن من قبيل الشركة المصرية للاتصالات فاتورة ابريل المسجلة على الخط الأرضي واجبة السداد من شهر يناير إلي ابريل الجاري، وألتي تتضمن قيمة استهلاك الفترة الزمنية من بداية العام يناير الماضي وحتى نهاية شهر مارس 2021، حيث من المعلوم أنها يتم تحصيل الفاتورة كل ثلاث شهور ميلادية، وقد أُتيح الاستعلام من تاريخ 15 إبريل.

وأوضحت الشركة عن جدول وتورايخ السداد وفترات السماح المقررة، وعليه فقد أصبح الاستعلام من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي للشركة، والذي يُمكّنك من معرفة الفاتورة وبإمكانك الوصول إليه عن طريق متابعة هذا التقرير، كما بإمكانك سداد فاتورة التليفون الأرضي ابريل، دون إضافة غرامة مالية عن التأخير في السداد أو تحويل أو غلق الخط لعدم سداد الفاتورة.

مواعيد الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2021:

15 إبريل 2021: تاريخ إعلان الفاتورة، من قبيل المصرية للاتصالات.

يوم 14 مايو 2021: انتهاء فترة السماح (الشهر) المعلنة من الشركة المصرية للاتصالات لدفع فاتورة الخط الأرضي.

يوم 15 مايو 2021: بدأ تحويل الهاتف الأرضي إلى وضع الإستقبال، في حال عدم تسديد الفاتورة.

يوم 14 يونيو 2021 : تنتهي مهلة السَماح (الثانية والأخيرة) لدفع فاتورة التليفون الأرضي ابريل 2021.

يوم 15 يونيو 2021 : موعد فصل الخدمة بصورة مؤقتة ورفع الهاتف من الخدمة، وتسجيل غرامات تأخير، على المستخدمين.

رابط الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي 2021:

بدأ الاستعلام اعتبارًا من الخميس 15 إبريل الماضي، ويُمكنك الاستعلام عن الفاتورة التليفون الأرضي لـ ابريل 2021، وذلك عن طريق الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لبوابة للمصرية للإتصالات، ثم كتابة رقم التليفون الأرضي المستعلم عن فاتورة ُ، وكود المحافظة، والآن بإمكانك>> دخول موقع الشركة ومعرفة قيمة الفاتورة واجبة السداد على التليفون الأرضي>> اضغط هنـــــا.

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– فروع شركة WE (السنترالات).

– خدمات الدفع الإلكتروني عبر موقع شركة WE.

– خدمة فورى.

– خدمة خدماتي.

– خدمة أمان.

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– مكينات الصراف “ATM” الآلي لبنوك! بنك CIB والبنك الاهلي المصري.

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– فودافون كاش.

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