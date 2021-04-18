انت الان تتابع تفاصيل خبر تفاصيل | ببجي موبايل تستعين بـ صوت النجم المصري محمد هنيدي 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت مؤخراً لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE عن تعاونها مع الفنان الكوميدي المصري محمد هنيدي، حيث قد أضافت حزمة صوتية حديثة تم إنشاؤها حصرياً للعبة ببجي بواسطة الفنان محمد هنيدي، والتي تُمكن للآعبين إعطاء أوامر أثناء اللعب لزملائهم في الفريق، بإستخدام صوت وسلوكيات هنيدي الشهيرة.

ببجي موبايل Pubg mobile- تفاصيل انضمام هنيدي للعبة الشهيرة

كما سيتم إطلاق حزمة الصوت محل الحديث في عيد الفطر المبارك، وستكون متوفرة لمدة محدودة فقط، ويجدر التوضيح إلي أنه إضافة الصوت هي مجرد البداية بين تعاون لعبة بابجي موبايل، وهذا الفنان الكوميديّ المحبوب.

وسينضم هنيدي إلى بطولة نجوم Pubg mobile القادمة (PMSC), والتي ستقام خلال شهر رمضان كقائد رياضي إضافي، وسيواجه هنيدي من الشهر بعضاً من أفضل لاعبين البث المباشر للعبة في منطقة الشرق الأوسط في بث مباشر مميز وفكاهي سيتم مشاركة تفاصيله لكم قريباً.

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وإضافة إلى احتفالات شهر رمضان، تحتفل لعبة ببجي موبايل بالذكرى السنوية رقم ثلاثة لتأسيسها وتحقيقها لـ أكثر من مليار عملية تحميل في جميع دول العالم في غضون 3 سنوات.

وأحدثت ببجي منذ إطلاقها في مارس عام 2018 ثورة في تجربة ألعاب الهواتف الذكية من خلال طرح مفهوم الباتل رويال من ببجي إلى جمهور مستهدف جديد كلياً من عشاق ألعاب الهواتف، مع تجربة لعب ممتعة ومحتوى مطور ومبتكر.

كما تضمنت أحداث الذكرى السنوية لإطلاق العبة تعاوناً جديداً مع ثلاثة من الـ دي جاي المشهورين عالمياً، منهم منتج موسيقى الرقص الشهير من ستوكهولم Alesso، والموسيقي Lost Frequencies، ومُنسّق ومنتج الموسيقى المغربي R3HAB، الذين قد شاركوا مجموعات الموسيقى الحصرية للحفل السنوي للعبة ببجي موبايل.

كما انضم أفضل مغنيي راب في مصر “Wegz” إلى الحفلة مع إصدار الأغنية الأصلية الجديدة “حتتك بتتك” المتوافرة حالياً على يوتيوب.