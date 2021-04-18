/627484/برشلونة-يتوج-بكأس-الاتحاد-الإسباني-علي-حساب-بلباو

نشر برشلونة الإسباني علي صفحته الرسمية علي السوشيال ميديا تويتر، فيديو احتفال ليونيل ميسي، بعد تحقق الفريق لقب بطولة كأس ملك اسبانيا علي فريق اتليتيكو بلباو، بنتيجة أربع أهداف دون رد، وشهد علي اللقاء ملعب لا كارتوخا.

سجل الهدف الاول في اللقاء بين برشلونة وأتليتيكو بلباو، الفرنسي أنتوان جريزمان في الدقيقة 60 من عمر المباراة من خلال تمريرة من بيدري إلى دي يونج المنطلق على الطرف الأيمن، ومن ثم أرسل كرة عرضية أرضية قابلها جريزمان من داخل منطقة الستة ياردة داخل الشباك>

برشلونة يواصل التقدم

وجاء الهدف الثاني في المباراة من خلال فرانك دي يونج في الدقيقة 63 ، من خلال كرة عرضية رائعة من الطرف الأيسر عن طريق جوردي ألبا على رأس فرانك دي يونج سددها داخل الشباك.

ميسي يتألق ويسجل

احرز الهدف الثالث في المباراة ليونيل ميسي في الدقيقة 68 من عمر المباراة من خلال تمريرة من فرانك دي يونج إلى ميسي يمين منطقة الجزاء الذي راوغ مدافع فريق أتليتكو، وسدد كرة أرضية من يمين منطقة الجزاء داخل الشباك.

سجل ليونيل ميسي الهدف الثاني له في المباراة والرابع للفريق في الدقيقة 72 ، من خلال كرة عرضية أرضية من الطرف الأيسر عن طريق جوردي ألبا قابلها ميسي بتسديدة أرضية، حاول حارس المرمى التصدي لها لكن سكنت الشباك.

وجاء الفرنسي أنتوان جريزمان بالهدف الثاني له في المباراة في الدقيقة 86 من عمر المباراة، ولكن حكم المباراة حرمة من كتابة أسمه في المباراة بتسجيل هدفين ويلغي الهدف.

تبديلا فريق برشلونة في المباراة

أجري كومان المدير الفني لبرشلون في المباراة أربع تغيرات في نهاية المباراة، وجاء بالتغير الأول في الدقيقة 74 في خط الدفاع بخروج كليمونت لينجليت ودخول سيرخي روبيرتو، وفي الدقيقة 81 في منتصف الملعب بخروج بيدري ودخول إلايش موريبا.

وجاء كومان بالتبديل الثالث للفريق في المباراة في الدقيقة 86 بدخول مارتين برايثوايت وخروج أوسكار مينجويزا جارسيا في خط الدفاع، وأجري التبديل الرابع والأخير في المباراة في الدقيقة 88 بدخول عثمان ديمبلي وخروج الفرنسي أنتوان جريزمان.