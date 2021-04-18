/627485/الأهلي-يواجه-الزمالك-مرتين-في-24-ساعة-تفاصيل

تنتظر عشاق الرياضة المصرية مواجهتان من العيار الثقيل لقطبي الكرة الإفريقية على مستوى كرة القدم واليد خلال هذا الأسبوع، حيث يتواجه الأهلي مع الزمالك غدا في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وبعدها بـ 48 ساعة تنطلق صافرة لقاء الحسم في دوري اليد بين المارد الأحمر و الفارس الأبيض.

يستعرض دوت الخليج كل ماتريد معرفته عن قمة الأهلي و الزمالك في كرة القدم المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة و النصف مساء الغد على ملعب القاهرة الدولي.

يخوض الأهلي و الزمالك مواجهة هامة لكلا الفريقين، حيث يسعى كل طرف في الفوز من أجل حسم الثلاث نقاط، والتقدم في جدول ترتيب الدوري الممتاز، وتقام المباراة بين قطبي الكرة المصرية في تمام التاسعة من مساء الغد على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري الممتاز.

يدخل الزمالك المباراة في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 33 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفارس الأبيض، حقق الفوز في 10 مواجهات، وتعادل في 3 لقاءات أخرى، بينما يقع المارد الأحمر في المركز الخامس من جدول الترتيب من أصل 11 لقاء.

قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي

قائمة الزمالك أمام الأهلي : في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل في خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - عبد الله جمعة في خط الوسط الملعب: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بنشرقي في خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري

قمة الأهلي و الزمالك في دوري اليد

ويدخل الأهلي و الزمالك في مباراة حسم بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد في تمام التاسعة من مساء الإثنين القادم، بعد تعادل الفريقين في المباراة التي أقيمت مساء الوأنتهت بالتعادل 28 – 28، ليلجأ الفريقين لمواجهة فاصلة تحسم بطل النسخة الحالية.

يذكر أن الأهلب دخل لقاء الزمالك بقائمة مكونة من : ممدوح طه، أحمد محمد راضي، عبد العزيز إيهاب، عمر خالد، عبد الرحمن علي، عبد الرحمن طه،، أحمد عادل، محمود محمد، محمد ابراهيم، أحمد هشام سيسا، إسلام حسن، عمر ياسين، محسن رمضان، أسامه الجزيري، مصطفى أحمد.

قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في مباراة القمة لكرة اليد

على الجانب الأخر دخل الزمالك مباراة الغد بتشكيل مكون من : أحمد الأحمر، يحيى الدرع، محمد على، محمود خليل، هشام السبكي، عمر الوكيل، أحمد مؤمن صفا، على هشام نصر، مصطفي خليل، محمد علاء لوكا، أحمد حسام، مازن رضا، إبراهيم العربي، أكرم يسري، مصطفي بشير، حازم ممدوح، خالد وليد و وسام نوار.