/627486/ملخص-الساحرة-المستديرة-بقارة-أوروبا-اليوم-السبت

شهدة القارة الاوروبية اليوم السبت علي العديد من الأحداث المختلفة، في عالم الساحرة المستديرة، ومن أبرز احداثها تتوج برشلونة بكأس الاتحاد الإسباني، وخروج مانشستر سيتي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي علي يد تشلسي.

حقق برشلونة بطولة كأس الاتحاد الإسباني علي حساب أتليتيكو بلباو، في نهائي البطولة، والتي انتهت بنتيجة أربع اهداف دون رد، سجل الهدف الأول أنتوان جريزمان والثاني فرانك دي يانج، والثالث والرابع ليونيل ميسي.

كأس الاتحاد الإنجليزي

تمكن تشلسي من إقصاء مانشستر سيتي خارج بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في مباراة جمعت الفريقن في لقاء الدور القبل نهائي للبطولة، والتي انتهت بنتيج هدف دون رد من الفريق البلوز، سجل هدف المباراة الوحيد حكيم زياش.

الدوري الإنجليزي الممتاز

انتهت مباراة نيوكاسل يونايتد وست هام يونايتد، لصالح نيوكاسل بنتيجة ثلاث اهداف مقابل هدفين، في لقاء جمع الفريقين في الجولة الثانية والثلاثون من إنطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهد علي اللقاء ملعب سانت جيمس بارك.

حسم فريق وولفرهامبتون المباراة بنتيجة هدف نظيف دون رد أمام شيفيلد يونايتد، في لقاء جمع الفريقين في الجولة الثانية والثلاثون من إنطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهد علي اللقاء ملعب مولينيو.

الدوري الألماني الممتاز:

حقق فريق بايرن ميونخ الفوز في المباراة بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين، أمام فولفيسبورج، في لقاء الجولة التاسعة والعشرون من إنطلاقة الدوري الألماني الممتاز، سجل جمال موسيلا هدفين في اللقاء لفريق البافاري، وسجل الهدف الثالث للفريق تشوبو موتينج.

هانز فليك يودع بايرن ميونخ

صرح الألماني هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني في مؤتمر صحفي له بعد مباراة الفريق اليوم أمام فولفسبورج، رحيلة عن قيادة الفريق البافاري، في نهاية الموسم الحالي، بسبب تولية قيادة منتخب بلاده ألمانيا، ويحل خلفة لقيادة فريق بايرن ميونخ أليجري.

الدوري التركي الممتاز

حقق فريق جالاتا سراي الفوز علي فريق غوزتية، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع الفريقين في الأسبوع الخامس والثلاثون من إنطلاقة الدوري التركي الممتاز، وسجل كريم أكتورك أوغولو الثلاث أهداف لفريق في غياب لدولي المصري مصطفي محمد، بسبب إصابتة بفيروس كورونا.