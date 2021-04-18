شاهد على عظمة المصريين.. علاء عابد يدعو المصريين والسياح لزيارة متحف الحضارة«صور»

/627487/شاهد-على-عظمة-المصريين-علاء-عابد يدعو-المصريين-والسياح-لزيارة-متحف-الحضارةصور

أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن ما شاهدنا اليوم بمتحف الحضارة يدعو للفخر والعزة ، يؤكد على عظمة مصر وتاريخها العريق ، حيث ضم المتحف قاعات عرض لملوك وملكات مصر والذين يمثلون تاريخ كبير من الحضارة المصرية .

ووجه رئيس لجنة النقل والمواصلات الشكر لوزير السياحة والاثار الدكتور خالد عناني على توجيهه الدعوة لاعضاء مجلس النواب والاعلاميين والسياسين لزيارة متحف الحضارة المصرية اليوم، مؤكدا على مدي إستمتاعه بأنه لاول مرة يكون وجها لوجه مع هؤلاء الملوك والملكات الذين حكموا بنور المعرفة وعلموا العالم الطب والهندسة والحسابات والبناء ، لافتا أن مصر دائما تستحق أن تكون في المقدمة . تدفق سياحي قادم وأضاف النائب علاء عابد أنه من المتوقع أن تشهد مصر خلال الأشهر القليلة المقبلة تدفقاً سياحياً كبيراً من مختلف سياح العالم لزيارة جميع المحافظات والمدن والمناطق السياحية والاثرية، لافتا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي أحدث نقلة كبيرة في التعامل مع الآثار المصرية، لافتا أن الحدث العالمي الذي تابعة العالم كله وهو نقل الموامياوات الملكية من المتحف المصري لمتحف الحضارة لن ينسي من ذاكرة العالم . النائب علاء عابد يدعو المصريين لزيارة المتحف ودعا علاء عابد المصريين لزيارة المتحف لمشاهدة والإستمتاع بتاريخ الاجداد ، كما دعا السياح العرب خاصة ، والسياح الاجانب لزيارة مصر وزيارة متحف الحضارة المصرية ومشاهدة عظمة الأجداد ليعرفوا التاريخ العظيم لمصر وما يبذله المصريين من جهد لإستعادة أمجادهم ، وإظهار حضارتهم وتاريخهم أمام العالم كله ، لافتا أن المتحف المصري للحضارة هو أكبر متحف في العالم يضم هذا العدد من المومياوات الملكية ، ولا يوجد دوله بالعالم لديها هذا الكم من الحضارة والتاريخ ونحن فى إنتظار إنجاز جديد وعظيم وهو المتحف المصري الجديد .

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