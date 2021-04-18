/627488/طارق-الخولي-تعليقا-على-مسلسل-الإختيار-2 عقيدتنا-حديد-عقيدتهم-زيف-كدابة

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2 أحداث مثيرة وهامة، دارت حول تدخل قوات الأمن لفض اعتصام منطقة رابعة العداوية وميدان النهضة بالجيزة في 14 أغسطس 2013.

طارق الخولي: صراع العقيدة بين الموت من أجل أن يحيا وطن

وعلق النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، على مسلسل الإختيار في بوست عبر صفحته على الفيس بوك قائلا” صراع العقيدة بين الموت من أجل أن يحيا وطن.. وبين الموت من أجل فساد البلاد وقتل العباد.. عقيدتنا حديد عقيدتهم زيف كدابة.. نحن على الحق المبين”.

الجدير بالذكر، أن مسلسل الاختيار 2 من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، والفنان أحمد مكي، إياد نصار،أسماء أبو اليزيد، والفنان الراحل هادي الجيار، بشرى، إنجى المقدم، ، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.