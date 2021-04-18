أسامة حسن لـ دوت الخليج:«كسبنا الأهلي في وجود الشناوى وغيابه مش فارق .. والسولية مش هيسد قدام ساسي»

/627489/أسامة-حسن-لـ-تحيا-مصركسبنا-الأهلي-في-وجود-الشناوى-وغيابه-مش-فارق--والسولية-مش-هيسد-قدام-ساسي

صرح نجم الزمالك السابق كابتن أسامه حسن فيما يخص مباراة القمة بين الأهلى والزمالك غدا " إيه المشكلة من وجود حكام مصريين ، وكارتيرون حظوظه اعلى من موسيمانى في المباراة ، ولن يلحق موسيمانى إعادة المباراة لصالحه في حالة التأخير " .

وأردف أسامة حسن فيما يخص غيابات الأهلى " كسبنا الأهلى والشناوى موجود وغيابه مش فارق ، ولاعبي خط وسط الزمالك ، ساسي ، وطارق حامد و أوباما ، ومعظم اللعيبه سيمثلون خطر للنادى الأهلىولن يستطيع السولية السيطرة ، وسيواجه دفاع الأهلى صعوبة شديدة في المباراة " .

واصل حديثه قائلا : "الأوراق الرابحة في المباراة تتمثل في أفشة ، وشيكابالا ، و أوباما ، ولن يوثر خروج الزمالك من دورى أبطال أفريقيا على الفريق بسبب خبرة اللعيبة الكبيرة ".

قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل .

في خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - عبد الله جمعة .

في خط الوسط الملعب: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بنشرقي .

في خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري .

اخر مواجهات الزمالك

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق حرس الحدود والتي انتهت بنتيجة 3/1 لصالح الفارس الأبيض في الدور الـ32 من كأس مصر، ويحتل الفريق صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق ..

اخر مواجهات الأهلي

بينما اخر مواجهات المارد الأحمر كانت أمام فريق النصر والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الأهلي، ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد 27 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق .

ترتيب الزمالك في الدورى

ويحتل نادى الزمالك صدارة ترتيب جدول الدورى برصيد ٣٣ نقطة من ١٤ مباراة ، فاز الأبيض في ١٠ مواجهات ، وسيطر التعادل على ٣ مباريات وسقط الزمالك في مباراة وحيدة.. بينما يحتل النادى الأهلى المركز الرابع برصيد ٢٧ نقطة من ١١ مباراة فقط ، فاز ا

ترتيب الأهلى في الدورى

بينما يحتل النادى الأهلى المركز الرابع برصيد ٢٧ نقطة من ١١ مباراة فقط ، فاز الأحمر في ٨ لقاءات وتعادل في ٣ ولم يُهزم حتى الان .