ضد الكسر الحلقة الخامسة..الضابط هاني يكتشف قاتل نيللي كريم 

/627490/ضد-الكسر-الحلقة-الخامسةالضابط-هاني-يكتشف-قاتل-نيللي-كريم

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 5، بدأت الحلقة كعادتها بعرض بعد التفاصيل من حياة سلمى قبل الحادث وهى تقوم ببث مباشر لمتابعيها على الانستجرام تقوم بأحد الاعلانات التجاريه، ثم ينتقل المشهد إلى الظابط هاني عندما يعلم بفتح موبايل سلمى يذهب إلى مكان الشخص الذي فتح الهاتف، فيقول له أنه صاحب محل بيع وتصليح هواتف، جاء أحد الأشخاص وباع له هذا الهاتف، ثم يذهب الظابط هاني معه إلى مكان عمله لتفحص الكاميرات، فيتعرف على سارق هاتف سلمى.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة الخامسة من مسلسل ضد الكسر بطولة نيللي كريم ومحمد فراج، في محاولة الوصول لقاتل سلمى.

مسلسل ضد الكسر الحلقة الخامسة

يجلس كريم بجانب سلمي في غرفة المستشفى، ويبدأ في البكاء ثم يستحضر أحد ذكرياته مع زوجته سلمى وهو يبادلها هدية قيمة غالية الثمن، وتتسائل عن مصدرها فيجيبها ببيعه أحد أراضيه في الساحل، تقوم سلمي بعمل بث مباشر تعرض فيه هدية كريم وخروجهم للسهر في أحد الأماكن فعندما تشاهده اختها تظهر عليها علامات الحقد والغيرة من سلمى، يتعرف كريم وسلمى على مايا، وتبدأ مايا في مغازلته بطريقة غير مباشرة تلاحظها سلمى ونادين فترد عليها سلمى ردًا قاتلًا يجعلها تتحج بذهابها للرقص لتهرب عن عين سلمى.

يذهبان كريم وسلمى خلفها للرقص أيضًا ولا تتوقف مايا عن مغازلة كريم، ثم تذهب مايا إلى ندين فتحذرها بقوة غيرة سلمى على كريم فتقول لها ساخرة: "هي بس اللي بتغير" ثم تعود للرقص مرة أخرى، ويأخذ مكانها كريم يتبادل الحديث مع نادين فتحذره بأنها هذه المرة لن تسمح بحدوث شيء سيء لسلمي، فيقاطع حديثهم محاولة إياد زوج نادين بالتحرش بسلمى فيبرحه كريم ضربًا ويترك السهرة ويذهب.

في اليوم التالي تذهب ندين للاعتذار من سلمى على تصرف زوجها وتتقبل اعتذارها واضعة في الاعتبار غيابه عن الوعي بسبب الخمر، وفي الوقت نفسه يذهب إياد للإعتذار من كريم فيناقشه نقاش حاد ويحاول إياد تهدئة فيتركة كريم ويذهب.

يخبر حازم الظابط هاني باختفاء إيهاب سارق هاتف سلمى، فيتسدعوا جودة صاحب محل الهواتف لاستجوابه، يحاول جودة أن ينكر معرفته بايهاب في البداية، ولكن تحت تعنيف الظابط هاني يعترف جودة بأنه إيهاب جاره في الحارة، أتى إليه لكى يتسفسر منه كيفية فك شفيرة الكاميرا دون أن يكشف بسبب مصلحة يريد إنهائها، ثم يعطيهم عنوان منزل إيهاب.

وتنتهي الحلقة الخامسة من مسلسل ضد الكسر بمحاولة يهاب الهروب قبل مجيء الشرطة، ولكن تتعرض طريقه زوجته الثانية عندما تأتي وتكتشف أنه متزوج بأخرى، ويبدأ بينهم منازعات تحمل في ثنياها اعترافها بأن إيهاب هو القاتل وهي من ساعدته.