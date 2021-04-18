مخرج قمة الأهلي والزمالك: الإخراج قادر على التأثير في نتيجة المباراة «فيديو»

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كشف أسامة الهواري مخرج مباراة الأهلي والزمالك في الدوري، على قوة المباراة بين قطبي الكرة المصرية، مشددا على صعوبة اللقاء عن أي لقاء أخر نظرا لما تمثله المواجهة من قوة جماهيرية كبيرة.

وقال أسامة الهوراي في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: " سعيد للغاية بتكليفي بمباراة الأهلي والزمالك التي حصلت على تكليفها منذ أسبوع، أنا و زملائي نقوم بالتحضير للمباراة من مهندسين وفنيين وغيرهم، ونلقى دعما كبيرا من جانب الإدارة".

وواصل مخرج الأهلي: " اتحاد الإذاعة و التلفزيون لم يدخر أي خده من أجل خروج المباراة بشكل يليق بالكرة المصرية، وبالفعل هناك وحدتان تواجدا في استاد القاهرة على الرغم من الصيام في شهر رمضان".

مخرج الأهلي و الزمالك يكشف عن تمنياته في مباراة القمة

وتابع: " بدأنا في فرد الكابلات والكاميرات ، ونتمني أنا نخرج من المباراة بشكل يليق بالإخراج المصري، ونحرص دائما على ظهورنا بأفضل صورة".

وأضاف الهواري عن التحيز: " في المباريات التي تمثل أهمية كبيرة مثل الأهلي و الزمالك نحرص دائما على اتخاذ أفضل الكادرات و اللقطات، لكننا نحرص على التوازن بين الفريقين، إذا قمنا بظهور أحد أفراد فريق الأهلي مثلا، يجب أن يظهر نفس الشخص المماثل له في الجانب الأخر".

مخرج مباراة الأهلي و الزمالك يكشف كواليس العمل

وواصل: " مباراة الأهلي و الزمالك صورة مصر أمام العالم، لذلك نحافظ عليها من أجل الظهور بشكل أفضل، لكننا نحاول قدر الإمكان تجنب أي تحيز في المباراة لأي من الفريقين، مخرج المباراة لابد أن يكون بلا إنتماء" وعن سؤاله عن قدرة المخرجين في قلب المباراة قال الهواري: " بالتاكيد لديه تأثير كبير، لكنه لا يجب أن يكون متحيز في طرف على حساب أخر".

ويخوض الأهلي و الزمالك مواجهة هامة لكلا الفريقين، حيث يسعى كل طرف في الفوز من أجل حسم الثلاث نقاط، والتقدم في جدول ترتيب الدوري الممتاز، وتقام المباراة بين قطبي الكرة المصرية في تمام التاسعة من مساء الغد على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري الممتاز.