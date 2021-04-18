قصة سفاحة مذبحة كرداسة بعد ظهورها في الاختيار 2

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جسدت الحلقة الخامسة لمسلسل الاختيار 2 العديد من المشاهد الحية لفض رابعة، ومذبحة كرداسة، فضلًا عن العديد من أعمال التخريب التي قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية.

دوت الخليج يكشف أبرز التفاصيل حول الشخصية التي ظهرت في مسلسل الاختيار 2 الحلقة الخامسة داخل قسم كرداسة، لتثير حالة من الغضب العارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد إنتهاء الحلقة.

قصة سفاحة قسم كرداسة

أوضح مسلسل الاختيار 2 الحلقة الخامسة أكاذيب الجماعات الإرهابية، حيث ظهرت خلال الأحداث شخصية سامية شنن وهي تسقي أحد أفراد قسم شرطة كرداسة ماء نار على خلفية الأعمال العدوانية والتمثيل بالجثث التي شنتها الجماعة الإرهابية تزامنًا مع فض اعتصام رابعة العدوية.

تسائل العديد من النشطاء، عن هوية تلك السيدة التي تجردت من مشاعر الرحمة، حيث تعمل تلك السيدة التي أطلق عليها العديد من المواطنين لقب سفاحة مذبحة كرداسة بائعة فاكهة ظهرت في فيديوهات وهي تُشارك ضمن العشرات الذين شاركوا في الهجوم على قسم شرطة كرداسة بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

ظهرت السفاحة سامية شنن في مقطع فيديو وقتها وهي تُشارك في التمثيل بجثامين الشهداء، كما ظهرت وهي تشد من أزر الأرهابيين أثناء تخريبهم وإحراقهم لديوان القسم والمدرعات المتواجدة أمامه.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة الخامسة

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار فض اعتصام رابعة وميدان النهضة، وفضح أكاذيب الإخوان ورصد تخريبهم وإرهابهم للمواطنين، فضلًا عن حرق الكنائس وغيرها من المشاهد الإرهابية الدموية.

الجدير بالذكر، أن مسلسل الاختيار 2 من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، والفنان أحمد مكي، إياد نصار،أسماء أبو اليزيد، والفنان الراحل هادي الجيار، بشرى، إنجى المقدم، ، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.