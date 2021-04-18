مخرج لقاء القمة: «دبة النملة» هيتم تصويرها في مباراة الأهلي و الزمالك«فيديو»

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أكد أسامة الهواري مخرج مباراة الأهلي و الزمالك على صعوبة مباراة قطبي الكرة المصرية، الأمر الذي يدعنا عدم إذاعة لقطات معينة داخل المباراة منعا لأي مشاكل قد تحدث خارج الملعب.

و قال الهواري في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج : " مباريات الأهلي و الزمالك ذو شعبية جماهيرية كبيرة بين الفريقين، لذلك في حالة تواجد مشكلة داخل الملعب قد نلجأ لعدم ظهورها على الشاشات حتى لا يحتقن الوسط الرياضي، كذلك عدم إذاعة لقطات الإصابة حفاظا على الأسر المتواجدة في المنازل".

مخرج مباراة الأهلي و الزمالك يكشف حقيقة تواجد 22 كاميرا

وواصل: " مهما كان الخطأ كبير او صعير في مباريات الدوري المصري، يأخذ أكبر من حجمه، تلك عادة سيئة متواجدة في الكرة المصرية".

وتابع: " في الخارج، لا يوجد أي إنتماء وبكامل الحيادية في مباريات برشلونة وريال مدريد، ويحاول إضفاء جو مثالي على اللقاء، وهذا هو أساس الإخراج".

وأضاف: " لدينا مشكلة كبيرة في مصر، وهي عدد المخرجين في مصر، لا يوجد دوري بالعالم يتم إخراجه بـ 16 فرد فقط، على الرغم من إمتلاكنا إمكانيات عالية وكبيرة". وأضاف الهواري عن أمم إفريقيا: " تمتعنا بإمكانيات عالية للغاية في منافسات أمم إفريقيا الماضية، يأتي هذا بسبب التجهيزات التي أمتلكتها شركة النقل الإجنبية التي أمتلكت 24 كاميرا بالإضافة لبعض المميزات الأخرى".

تصريحات أسامة الهواري عن مباراة الأهلي و الزمالك

واستكمل الهواري: " بطولة أمم إفريقيا للشباب قام بنقلها طاقم مصري خالص وبتلت الإمكانيات التي كانت متواجدة في أمم إفريقيا للكبار التي أنتجتها شركة أجنبية متخصصة، ولم يشعر الكثير من المتابعين بالفارق بين البطولتين".

وزاد الهواري عن إمكانيات مباراة الأهلي و الزمالك: " نمتلك 15 كاميرا في المباراة بين الأهلي و الزمالك، جميع زوايا الملعب تم تغطتيها، وجميع الكاميرات متواجدة داخل غرفة الفار، وتنقل أي لقطة في الملعب وإذا تواجد شك في ركلة جزاء او تخطى الكرة لخط المرمى، سيكون من السهل عليهم التعرف عليها".

مخرج مباراة الأهلي و الزمالك: لو في خناقة مبنظهرهاش

وأستكمل: " في حالة تلقي أي تكليف لإخراج المباراة، أحاول مذاكرة المباراة بشكل جيد، ولا توجد مشكلة في أي مباراة أدراتها سوى سوء في الإتصال مع بعض المصورين خلال اللقاء، وهو أمر طبيعي في أي بطولة حتى كأس العالم في أخر 10سنوات".