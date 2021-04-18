/627494/رئيس-لجنة-التحكيم-يكشف-عن-حكام-قمة-الدور-الثانى
أكد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن لقاء الدور الثاني في بطولة الدوري سيكون بحكام مصريين.
وقال وجيه أحمد في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" ، :"محمود عاشور ومحمد عادل كلاهما حكمين كبار ووجودهم في الفار سيقلل من الأخطاء". وتابع :"لا يوجد حكم يتعمد الخطأ في أي مباراة وإذا كانت اللعبة واضحة والحكم يتخذ عكسها فهو بذلك يدمر نفسه" .
وأردف :"إذا كان الخطأ بهذا الشكل وواضح من الحكم يتم عقابه لمدة ٦ أسابيع".
وواصل :"مباراة اليوم أو لقاء الدور الثاني ليس حاسم في بطولة الدوري لذلك لابد من هدوء الأعصاب، المباراة توقيتها وإذا كانت حاسمة لبطل المسابقة سيكون الوضع مختلف تماما".
وأضاف :"جهاد جريشة وأمين عمر ومحمد عادل ومحمود عاشور أيا منهم قادر على إدارة مباراة الدور الثاني".
رئيس لجنة الحكام
" نريد عودة هيبة الحكم المصري من جديد بعد أن تدهورت خلال الأوقات السابقة، و في كل دوريات العالم تقام الديربيات بحكام من نفس الدولة مثل إسبانيا وإنجلترا وغيرها، و الأداء التحكيمي المصري مميز للغاية لذلك يديرون أكبر المواجهات في البطولات الإفريقية".
وأختتم تصريحاته: : "أوجه نصيحطة لطاقم حكام الغد، ثقتنا فيكم كبيرة للغاية وتؤدون بشكل مميز، أطالب أن لا يخرج أي لاعب عن النص، و أطالب كل اللاعبين والمسؤولين و الأندية أن يتفرغوا للأداء بين قطبي الكرة المصرية وعدم النظر للحكام".
قائمة الزمالك لمواجهة الأهلى
يذكر أن الزمالك يدخل مباراة الأهلي بقائمة مكونة من : في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل
في خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - عبد الله جمعة
في خط الوسط الملعب: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بنشرقي
في خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري
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