/627494/رئيس-لجنة-التحكيم-يكشف-عن-حكام-قمة-الدور-الثانى

أكد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن لقاء الدور الثاني في بطولة الدوري سيكون بحكام مصريين.

وقال وجيه أحمد في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" ، :"محمود عاشور ومحمد عادل كلاهما حكمين كبار ووجودهم في الفار سيقلل من الأخطاء". وتابع :"لا يوجد حكم يتعمد الخطأ في أي مباراة وإذا كانت اللعبة واضحة والحكم يتخذ عكسها فهو بذلك يدمر نفسه" .

وأردف :"إذا كان الخطأ بهذا الشكل وواضح من الحكم يتم عقابه لمدة ٦ أسابيع".

وواصل :"مباراة اليوم أو لقاء الدور الثاني ليس حاسم في بطولة الدوري لذلك لابد من هدوء الأعصاب، المباراة توقيتها وإذا كانت حاسمة لبطل المسابقة سيكون الوضع مختلف تماما".

وأضاف :"جهاد جريشة وأمين عمر ومحمد عادل ومحمود عاشور أيا منهم قادر على إدارة مباراة الدور الثاني".

رئيس لجنة الحكام

" نريد عودة هيبة الحكم المصري من جديد بعد أن تدهورت خلال الأوقات السابقة، و في كل دوريات العالم تقام الديربيات بحكام من نفس الدولة مثل إسبانيا وإنجلترا وغيرها، و الأداء التحكيمي المصري مميز للغاية لذلك يديرون أكبر المواجهات في البطولات الإفريقية".

وأختتم تصريحاته: : "أوجه نصيحطة لطاقم حكام الغد، ثقتنا فيكم كبيرة للغاية وتؤدون بشكل مميز، أطالب أن لا يخرج أي لاعب عن النص، و أطالب كل اللاعبين والمسؤولين و الأندية أن يتفرغوا للأداء بين قطبي الكرة المصرية وعدم النظر للحكام".

قائمة الزمالك لمواجهة الأهلى

يذكر أن الزمالك يدخل مباراة الأهلي بقائمة مكونة من : في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل

في خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - عبد الله جمعة

في خط الوسط الملعب: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بنشرقي

في خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري