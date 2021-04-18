ضل راجل الحلقة 6.. انتحار ابنة ياسر جلال

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة السادسة من مسلسل ضل راجل، التي شهدت محاولات ياسر جلال في الوصول إلى مرتكبي حادث ابنته، فضلًا عن انتحار رنا رئيس.

رنا رئيس في صدمة نفسية

يأخذنا المشهد الثاني إلى المشفى، حيث تتواجد شهد -رنا رئيس- في صدمة نفسية باكية ويحاول معها الطبيب النفسي بجعلها تتكلم ولكنها لا تستجيب، فيطلب من الطبيبة ملك -نور اللبنانية- ضرورة تواجد ممرضة كرفيقة لها حتى لا تؤذي نفسها.

نور اللبنانية تعالج ياسر جلال بعد إصابته

يتجه شريف طليق ملك إليها بالمشفى ويطلب منها أن تعود إليه وتحدث بينهم مشادة كلامية، فيقطع حديثهما جلال -ياسر جلال- والدماء تسيل منه نتيجة ضرب حازم له، فتأخذه نور إلى الغرفة وتبدأ في تضميد جراحه، ومن ثم يدخل عليها طليقها ويخبرها بانتظاره لها خارجًا.

يتقابلا حازم ونادين أمام بيتها ويخبرها عن ما فعله بجلال، ليبث الطمأنينة في قلبها، ولكنها تقلق أكثر وتخبره أنها لا علاقة لها بهذا الموضوع وأن هو وأصدقاءه السبب في ما حدث لشهد وتنصرف عنه وتتجه إلى البيت فتراها والدتها وتغضب عليها وتنبها بأن لا ترى هذا الشاب مرة ثانية فتخبرها الأخيرة بأنها تحبه.

ياسر جلال يلوم رنا رئيس بعد حملها

يدخل جلال على ابنته شهد ويلومها على فعلتها ولكن تمثل الأخيرة أنها نائمة، ومن ثم تفتح عينها باكية بعد خروجه.

محمد عادل متورط بحادث رنا رئيس

يتلقى محمد عادل مكالمة هاتفية من صديقه حازم، يخبره فيها حازم عما فعله بجلال، فيعترض الأخير على تصرفه، ويقطع حديثه نهاد نور ليخبره عن مشكلة ما ولكنه يغضب عليه ويطلب منه الانصراف.

يتجه جلال إلى بيته، فينصدم الجميع بأثار الضرب الموجودة على وجهه و يسألوه عن سببها، فيكذب عليهما بأنها بسبب تصادم بالسيارة.

فتح قضية شهد من جديد

اتجه المقدم يوسف القاضي -محمود عبد المغني- إلى بيت الطبيبة ملك وطلب منها أن تخبره عن تفاصيل الحادث التي تعرضت له شهد وأكد لها اهتمامه بالقضية، وأن النيابة كلفته بالبحث في الموضوع بعد أن تم فتح ملف القضية مرة أخرى.

روى سلطان خال جلال لزوجته شروق حقيقة ما حدث لشهد، فحكت الأخرى لسميحة.

انتحار رنا رئيس

حقق المقدم يوسف مع عزيز مدير المشفى، وطلب منه رؤية شهد قبل مقابلة جلال والدها، فذهب إليها برفقة الطبيبة ملك، وأثناء تبادل الحديث، توقف رسم قلب شهد على الجهاز، فرفعت ملك الملاية من عليها لتجدها منتحرة من خلال قطع شرايين يدها.