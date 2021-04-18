هندبح اللى جوه القصر.. تسجيل صوتى لـ صفوت حجازى يعترف بوجود أسلحة فى رابعة

جدة - نرمين السيد - عرض الإعلامى أحمد موسى، تسجيلا صوتيا بين الإرهابى صفوت حجازى وحازم صلاح أبو إسماعيل، إبان اعتصام رابعة المسلح، وتأكيد صفوت حجازى على وجود سلاح داخل اعتصام رابعة المسلح .





وقال الارهابى صفوت حجازى فى التسجيل: "شباب الإخوان معاهم سلاح، ولو حدث اقتحام للقصر هنروح القصر، وهندبح اللى جوه وأنا معايا سلاح حى". وعلق الإعلامى أحمد موسى فى برنامجه "على مسئوليتى"، المذاع على قناة "صدى البلد": "الإرهابى صفوت حجازى أكد لحازم أنه معهم أسلحة فى اعتصام رابعة". وتابع موسى: "الاخوان ولعوا فى الكنائس فى مختلف أنحاء الجمهورية والإخوان كانوا يسيروا بالأسلحة على كوبرى أكتوبر". وأكمل: "الإخوان كانوا يرغبون فى حكم المصريين بالسلاح ".

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