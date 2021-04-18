فيديو.. وزير النقل: حادث أتوبيس أسيوط كان بسبب سير السائق فى الطريق المعاكس

جدة - نرمين السيد - وقال كامل الوزير، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، فى برنامجه "على مسئوليتى"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الحادث كان بسبب قيام سائق الأتوبيس بالسير فى الطريق المعاكس مسافة 9 كيلو متر.

وتابع الوزير: "طريق أسيوط البحر الأحمر طوله 145 كيلو متر، وبعد تولى المسؤولية كلفنى الرئيس السيسى بالقضاء على أى طريق حارة واحدة فقط، والطريق أصبح اتجاهين وليس اتجاها واحدا".

وأوضح، أن المصابين أكدوا للسائق بضرورة السير فى الطريق السليم وليس الطريق المعاكس فى طريق سوهاج البحر الأحمر ولكنه رفض.

ولفت إلى أن الطريق السليم جديد، وانتهت طبقة الأسفلت بها بطول 40 كيلو متر، مضيفا: "فى كل دول العالم الطرق الرئيسية خارج المدن لا يتم إنارتها، ويتم الاعتماد على إنارة السيارات والعواكس على الطريق، والسيارة المقابلة للأتوبيس كانت محملة بالأسمنت وليست مواد بترولية ".