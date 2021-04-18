مسلسل الطاووس الحلقة 6..انهيار سهر الصايغ بعد فبركة فيديو الإغتصاب

/627496/مسلسل-الطاووس-الحلقة-6انهيار-سهر-الصايغ-بعد-فبركة-فيديو-الإغتصاب

مسلسل الطاووس الحلقة 6 تبدأ الأحداث بدخول ماتيلدا، الشخصية التي تجسدها سميحة أيوب، إلى غرفة أمنية التي تجسدها سهر الصايغ التي تقيم في منزلها، لتعطي لها سجادة صلاة وإسدال اشترتهم لها، ثم تتجة نحو الحائط لكي تزيل الصليب المعلق عليه، ولكن ترفض أمنية إحترامًا لماتيلدا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل الطاووس الحلقة 6، التي شهدت العديد من التفاصيل المثيرة حول قضية اغتصاب أمنية.

تفاصيل مسلسل الطاووس الحلقة 6

نجحت فريدة المصري "مها نصار" التي تعمل كصحيفة ومهتمة بحقوق المرأة، في العثور على أمنية لتعرض عليها محامي بدلاً كمال الأسطورة "جمال سليمان" الذي يستغل قضياتها للحصول على تعويضات فقط، وانها ستتولى قضيتها، ووعدتها بأنها ستساعدها لان كان لديها صديقة مرت بنفس ظروف أمينة، لذلك لا تريد الصحفية فريدة أن ترى أمنية في نفس موقف صديقتها، وفي نفس الوقت الذي تقنع فيه أمنية، يتصل المحامي كمال الاسطورة بأمنية ليباركلها على أنتهاء أوراق قضيتها.

تمكن المحامي كمال الأسطورة من وضع أسماء الأربع شباب المتهمين بأغتصاب أمنية، على قائمة الممنوعين من السفر، لذلك لم ينجح ضياء شاهين "أحمد فؤاد سليم" من تهريب أبنه زين "عابد عناني" خارج البلاد.

سيطرت حالة من القلق و التشتيت على أمنية بخصوص ما قالته لها الصحفية فريدة، و أخربت ذلك للمحامي كمال، ولكنة طمأن أمنية بأنه لن يترك قضيتها ولن يتخلى عنها وأنهى كلامه قائلاً:" انا اكتر واحد هعرف احميكي".

وينتقل المشهد لمكتب ضياء شاهين بعدما ذهب ابنه له يطلب منه حل مشكلة منعه من السفر، فيدخل عليهم المحامي كمال دون سابق معاد للزيارة، فى سخرية ليطمأن على زين الذي لم يتمكن للأسف من السفر .

وفي ضوء هذا المشهد دبر زين مع أصدقاءه قطع الطريق على المحامي كمال أثناء عودته من مكتب ابيه، وحدث بالفعل وقاموا بضربه بعنف شديد .

وعلى جانب آخر، أجرى ضياء شاهين والد إحدى المتهمين في قضية الإغتصاب حوار تليفزيوني مع ليلي "رانيا فريد شوقي"، وأعلن فيه ان فيديو الأغتصاب الذي ظهر فيه ابنه مفبرك وليس حقيقي، كما أجر فتاه لكي تتصل بالبرنامج على أساس انها أمنية، الفتاة الذين قاموا بإغتصابها، لتأكد على كلامه.

انهارت أمنية بعد مشاهدة الحلقة بسبب كمية الظلم التي لحقت بها، وحاولت الأتصال بكمال المحامي لكنة لم يرد، وتنتهي أحداث مسلسل الطاووس الحلقة 6 بوصول كمال إلى منزل أمنية، وعلى وجهه أثار ضرب ودماء ليسقط على الارض مغشيًا عليه.