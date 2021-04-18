مخرج القمة : لدينا 70 مصور في مباراة الأهلي و الزمالك «فيدو»

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كشف أسامة الهواري مخرج قمة مباراة الأهلي و الزمالك عن عدد طاقم التصوير خلال اللقاء والمقرر إقامته في تمام التاسعة والنصف من مساء الغد على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من الدور الأول.

وقال الهواري عن طاقم تصوير الغد في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج : " فريقي مكون من 60 أو 70 لنقل مباراة الأهلي و الزمالك من مصوريين وفنيين إعادة ومهندسين صوت وصورة، ونقوم بالتحضير بين أعضاء الفريق من أجل الإتفاق على كل لقطة على حدة".

مخرج الأهلي و الزمالك مع دوت الخليج

وواصل: " إخراج المباريات مختلف عن المسلسلات والأفلام، تصوير المباريات أصعب بكثير من الدراما، لأن في الجانب الفني يمكنك الإيقاف ومعاودة التصوير عكس النقل المباشر".

وأضاف : " سعيد جدا بتواجد حكام مصريين خلال مباراة الأهلي و الزمالك، لابد أن نتخلص من عقدة الخواجة في كل مباراة، ويجب أن يتحلى كل فريق بالروح الرياضية، من يكسب نباركله والفريق الذي يخسر نواسيه، لكن أتمنى خروج المباراة بشكل مميز".

مخرج الأهلي و الزمالك يوضح طرق نقل اللقاء

وعن لقطات الفار أختتم الهواري: " جهاز الفار مختلف عن النقل الإساسي، عندما يقوم الحكم بالتشاور في لقطة معينه فإنني أرى ذلك، وفي حالة تواجد خطأ فهناك 7 كاميرات تنقل اللقطة، ودوري أنني أقدم النصيحه بأن أفضل اللقطات هي س او ص".

وواصل الهواري عن إمكانيات مباراة الأهلي و الزمالك: " نمتلك 15 كاميرا في المباراة بين الأهلي و الزمالك، جميع زوايا الملعب تم تغطتيها، وجميع الكاميرات متواجدة داخل غرفة الفار، وتنقل أي لقطة في الملعب وإذا تواجد شك في ركلة جزاء او تخطى الكرة لخط المرمى، سيكون من السهل عليهم التعرف عليها".

واختتم : " في حالة تلقي أي تكليف لإخراج المباراة، أحاول مذاكرة المباراة بشكل جيد، ولا توجد مشكلة في أي مباراة أدراتها سوى سوء في الإتصال مع بعض المصورين خلال اللقاء، وهو أمر طبيعي في أي بطولة حتى كأس العالم في أخر 10سنوات".