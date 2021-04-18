القاهرة كابول الحلقة 5..طارق لطفي يبدأ أولى عملياته الإرهابية

/627499/القاهرة-كابول-الحلقة-5طارق-لطفي-يبدأ-أولى-عملياته-الإرهابية

القاهرة كابول الحلقة 5، دارت الحلقة في بدايتها حول حديث شبابي ممتع بين علي وأصدقائه يتبادلون السخرية المضحكة على أحد أصدقائهم يدعى مصطفى بسبب غضبه من أن يناديه أحد باسم والدته، فيحاول عمر إقناعه بأن اسم والدته ليست عورة، وزوجها من شخص آخر غير والده ليس خطأ، ومعاملة زوج أمه له ليس خطأها فلماذا يحزن بمنادته باسم والدته، فيغضب مصطفى من عمر ويصفه بالملحد ويتركه ويذهب.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة الخامسة من مسلسل القاهرة كابول بطولة طارق لطفي، وكيف يندس الفكر الإرهابي في عقل الشخص ومن وراء ذلك.

تفاصيل مسلسل القاهرة كابول الحلقة الخامسة

يسأل علي عمر صديقه عن حقيقة إلحاده، فيجيب بأن معرفته لا فائده منها هل سيقتله بعد معرفته أنه ملحد أم سيبلغ عنه أخيه عادل، مبررًا حريته في إختيار ماهو عليه الآن، فيتسغل بائع الكتب حدوث مثل هذه الطفرة ليذهب إلى على ويحاول استدراجه بطريقة غير مباشرة إلى الفكر المتطرف، فيعطيه كتابي ديني آخر، قائلًا له "شوفت العالم اللي انت عايش فيه عامل ازاي، خد الكتاب دا بدل التاني أقرأه هيفيدك".

هل يوجد مؤامرة على مصر؟!

يذهب أحمد مندور لخطبة منال، فيدور بيه وبين عم حسن "نبيل الحلفاوي" حديث حول وجود حقيقة مؤامرة فاسدة على مصر فيوضح الحلفاوي أن بالطبع يوجد مؤامرة، وأن جزء من نجاح هذه المؤامرة انك تكون انت جزء منها، وأن بركات ورضا ربنا عن البلد يرجع لأهلها التي تتحول إلى وحوش عندما تحتاج بلدهم لها، أما بالنسبة للمؤامرة فيوجد غريب يحاول استعمارك بأي شكل إما بالجيوش كما كان يحدث في الماضي أو عن طريق أساليب أخرى مثل هذه الأيام.

رمزي يروي تفاصيل الهجوم على الأمريكيان

ينتقل المشهد إلى رمزي وهو يتحدث عن الأمريكان وأنهم السبب في تفجيرهم، ويبدأ بتوضيح تفاصيل العملية الإرهابية بأنه سيرد على الأمريكيان ردًا قاسيًا، وبعدها بساعتين سيأتي الإعلامي طارق كساب لتغطية الحدث وسيسألهم عن العملية القادمة، وطلب منهم أن يسهلوا دخوله إلى مكانهم ويصعبوه على مكان تواجد رمزي.

عادل بيستجوب غريب لمعرفة معلومات عن رمزي

يستجوب عادل أحد الإرهابيين شخص يدعى غريب تجمعه علاقة برمزي، يسأل عادل عن تلك العلاقة فيصفه بأنه الرعب القادم ويقول موضحًا: "هناك لحظة عاصمة ستزلزل الأرض زلزالًا قاسيًا وستخرج أثقالها وسيكون الحكم لله"، فيوضح له عادل أن الحكم لله بالفعل، فيقول له "إذا كنت تعتقد أن الحكم لله قبل إيدي واخرجني من هنا".

ويوجه غريب كلامه لعادل قائلًا: " أنا لا أؤمن بك، أنا أؤمن بالله الواحد العدل الخير، وأنا أرى أنك لا تستحق الحياة ففي كل الأحوال أنت عدوي، وغريمي، وحكم الشرع فيك الموت".

وتنتهي الحلقة الخامسة من مسلسل القاهرة كابول بمشهد من بيت رمزي أثناء اجتماع أسرته على الغداء فيشاهدون خبر هجوم جماعة إرهابية على الأمريكيان مع إرفاق صورة رمزي على الخبر محاولة لكشف هويته.