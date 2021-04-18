/627498/قبل-القمة--تاريخ-محمود-البنا-مع-الأهلى-والزمالك

تشهد المباريات بين الأهلى والزمالك دائما صافرة تحكيم أجنبية ، ولكن تختلف الصافرة هذه المرة ، ويطلقها تحكيم مصرى ، وبالتالى استقرت لجنة التحكيم بإتحاد الكرة على تعيين الحكم محمود البنا لإدارة مباراة القمة غدا الأحد.

يدير اللقاء محمود البنا "حكم ساحة"، محمود أبو الرجال "مساعد حكم"، أحمد توفيق "مساعد حكم"، محمد معروف "حكم رابع" ،محمد عادل "حكم فيديو" محمود عاشور "حكم مساعد فيديو" .

أدار البنا للأهلى أكثر من الزمالك ، حيث أدار 30 مباراة للأهلي، 27 مباراة فى الدورى و3 مباريات في كأس مصر، وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 22 لقاء ، وتعادل فى 6 وخسر في مواجهتين فقط . وأخرج البنا، 43 بطاقة صفراء بالإضافة لـ3 بطاقات حمراء مع احتساب 6 ركلات جزاء للأهلي، كانت البطاقات الحمراء لـ وائل جمعة ضد المقاولون العرب ووليد سليمان في مواجهة الإتحاد وعمرو السولية ضد بيراميدز.

في نفس السياق أدار البنا 20 مباراة للزمالك، 18 مباراة فى الدورى ومباراتين فى كأس مصر، وخلال هذه المباريات فازالزمالك فى 12 مواجهة ، وتعادل في 5 مواجهات وخسر3 مباريات فقط .

وأشهر البنا، 41 بطاقة صفراء خلال مباريات الزمالك، بالإضافة لإثنين من البطاقات الحمراء ،و إحتساب 5 ركلات جزاء للزمالك وكانت لـ على جبر ضد طلائع الجيش وحازم إمام ضد مصر المقاصة .

رئيس لجنة الحكام

" نريد عودة هيبة الحكم المصري من جديد بعد أن تدهورت خلال الأوقات السابقة، و في كل دوريات العالم تقام الديربيات بحكام من نفس الدولة مثل إسبانيا وإنجلترا وغيرها، و الأداء التحكيمي المصري مميز للغاية لذلك يديرون أكبر المواجهات في البطولات الإفريقية".

وأختتم تصريحاته: : "أوجه نصيحطة لطاقم حكام الغد، ثقتنا فيكم كبيرة للغاية وتؤدون بشكل مميز، أطالب أن لا يخرج أي لاعب عن النص، و أطالب كل اللاعبين والمسؤولين و الأندية أن يتفرغوا للأداء بين قطبي الكرة المصرية وعدم النظر للحكام " ."

قائمة الزمالك لمواجهة الأهلى

يذكر أن الزمالك يدخل مباراة الأهلي بقائمة مكونة من : في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل

في خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - عبد الله جمعة

في خط الوسط الملعب: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بنشرقي

في خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري