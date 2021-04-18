/627500/وزير-الرياضة-يشهد-إستعدادت-المنتخبات-المشاركة-بأوليمبياد-طوكيو

شهد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تدريبات المنتخبات الوطنية بالمركز الاوليمبي بالمعادي، لمتابعة استعدادات المنتخبات للبطولات الدولية المقبلة، ومتابعة تنفيذ البرامج الفنية والبدنية للمنتخبات واللاعبين المتأهلين لاوليمبياد طوكيو.

أكد وزير الشباب والرياضة أن ما نشهده اليوم من تجمع للمنتخبات الوطنية بالمركز الاوليمبي ، هو نتاج جهد بذل على مدار السنوات الماضية ، من أجل الوصول بتلك المنتخبات لمنصات التتويج ، وذلك وفقا لرؤية الدولة التي تهتم بكافة الرياضيين بمختلف اللعبات ومساندتهم في البطولات الدولية بعد أن نالوا شرف تمثيل مصر .

متطلبات منتخبات مصر بطوكيو

وتعرف وزير الشباب والرياضة خلال جولته التفقدية علي متطلبات كافة المنتخبات واللاعبين، وحثهم علي بذل المزيد من الجهد، مؤكداً ان القيادة السياسية تتابع عن كثب كافة اللاعبين في كافة أنحاء العالم وتسعي لتكريمهم بعد تحقيق البطولات والميداليات.

وخلال جولته تابع وزير الشباب والرياضة اللقاء الودي بين منتخبا مصر والأردن للكاراتية، وتفقد تدريب منتخبات الجمباز والملاكمة والمصارعة والسلاح، مطالباً بتوفير كافة أنواع الدعم للاعبين وتذليل كافة العقبات وخلق مناخ مناسب للاعبين لتحقيق المزيد من البطولات.

أشرف صبحي يشهد اللقاء الودي بين المنتخب المصري للكاراتية ومنتخب الأردن

شهد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللقاء الودي الذي أقيم بين المنتخب المصري للكاراتية ومنتخب الأردن امس ، برفقة هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية المصرية ، ومحمد الدهراوي ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتية ، بالصالة المغطاة بالمركز الاوليمبي بالمعادي .

لقاء منتخب مصر والأردن

اعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته باستضافة اللقاء الودي بين الأشقاء العرب منتخب مصر والأردن ، كما اعرب عن ترحيبه بالمنتخب الأردني علي ارض الكنانة ، مشيراً الي ان المنتخب الأردني من المنتخبات ذات المستوي المتميز في لعبة الكاراتيه ، متمنياً أن يحقق هذا اللقاء الاستفادة الفنية لكلا المنتخبين في بطولة العالم الأوليمبية بطوكيو، والتي تنطلق في مايو المقبل .

وتفقد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي تدريبات المنتخبات الوطنية المتواجدة بالمركز الاوليمبي ومنها منتخبات المصارعة والجمباز والملاكمة والسلاح، في الإستعدادات التي تواصل بها المنتخبات للظهور في أحس صورة في أوليمبياد طوكيو ، وتحقيق المراكز المتقدمة في البطولة.