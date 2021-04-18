/627502/أحمد-مجاهد-يكشف-سبب-سهولة-مباراة-الأهلي-والزمالك-على-حكم-اللقاء

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الجبلاية، أن غياب الجماهير عن مباراة الأهلي و الزمالك والمقرر إقامتها في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم سيسهل من عمل الحكام المصريين.

وقال مجاهد عبر تصريحات تلفزيونية: " غياب الجماهير عن مباراة الأهلي و الزمالك يسهل من إمكانية تجاوز الحكم محود البنا لأحداث اللقاء".

أحمد مجاهد يكشف عن حكام مباريات الأهلي و الزمالك

وواصل مجاهد: " قم بتوجيه سؤال للجنة الحكام على إمكانية تواجد حكم مصري في مباراة القمة، وكان الرد بالتأكيد نمتلك الكثير وبناء عليه إتخاذنا قرار مشاركة طاقم تحكيم وطني لمباراة الأهلي و الزمالك".

وأضاف: " مباراة الدور الثاني بين الأهلي و الزمالك ستقام بحكام مصريين أيضا بين الطرفين، وهو الأمر الذي تعاهدنا عليه، وهذا القرار نهائي".

وتابع: "أنا صاحب فكرة إدارة حكم مصري لمباراة الأهلي و الزمالك، ولجنة الحكام هي من اختارت محمود البنا لإدارة لقاء القمة بين الفريقين".

ووضح: " لا أعرف هوية حكم مباراة القمة بين الفريقين في الدور القادم، واعرف الأسم بالتحديد قبل الإعلام بساعات قليلة".

واختتم تصريحاته " الإجتماع الأمني للقاء الأهلي و الزمالك استقر على تواجد 50فرد فقط في مباراة الغد بين قطبي الكرة المصرية".

ويدخل الزمالك المباراة في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 33 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفارس الأبيض، حقق الفوز في 10 مواجهات، وتعادل في 3 لقاءات أخرى، بينما يقع المارد الأحمر في المركز الخامس من جدول الترتيب من أصل 11 لقاء.

قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في الدوري

قائمة الزمالك أمام الأهلي : في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل في خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - عبد الله جمعة في خط الوسط الملعب: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بنشرقي في خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري